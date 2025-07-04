Tokat'ta torunlarını her gün bisikletle Kur’an kursuna götürüyor

Tokat’ta yaşayan 79 yaşındaki emekli din görevlisi Yavuz Kaya, yaşına rağmen dinmeyen azmi ve torunlarına duyduğu sevgiyle örnek bir dedelik sergiliyor.

Torunları 8 yaşındaki Hafsa Sultan Kaya ve 5 yaşındaki Şeyma Kaya’nın Kur’an-ı Kerim öğrenmesini isteyen Kaya, her sabah bisikletini alıyor.

HER GÜN TORUNLARINI KURSA BIRAKIYOR

Küçük torununu bisikletin arkasına oturtan Kaya, diğer torunuyla yürüyerek caminin yolunu tutuyor.

79 yaşındaki Kaya, torunlarını camiye bıraktıktan sonra bisikletine binip evine dönüyor.

"ALLAH ÇOCUKLARIMIZA DA NASİP ETTİ"

Kur'an eğitimine erken yaşta başlamasının önemine dikkat çeken Yavuz Kaya, "Ben temelden Kur'an kursundan geldim. Çocukluğumda köyümüzde okul yoktu. Kış zamanlarında Kur'an kursunda zaman geçirirdik. Oraya bağlandık.

Çok şükür şimdi de çocuklarımıza Allah nasip etti. Torunlarım beni kucakladılar. Ben de onları ancak bu kadar kucaklayabiliyorum. Acaba dedelik vecibesi yerine geliyor mu gelmiyor mu bilemiyorum.

"TORUNLARIMIZ ECDADINI UNUTMADI"

İkra Suresi'nde; sen oku ey kulum. O Rabbinin ismiyle oku. İnsanoğlunu bir damlacık sudan yarattı. İnsan olarak dünyaya getirmek için sahip olan Allah'ın adıyla oku. Torunlarımız da ecdadını unutmadı. Onlar ahirette, bizler de fani alemdeyiz.

Fani alemde olarak onlara karşı sorumluluk vecibelerimizi mümkün mertebe yerine getirmek için çaba sarf ediyoruz. Bu yol kapanmasın diye torunlarımızı peşimizden yetiştirmeye özen gösteriyoruz. İnşallah ebeveynleri, dede ve nenesi beraber olarak başarırız." dedi.

Hafsa Sultan Kaya ise "Dedem her gün beni bisikletle Kur'an kursuna getiriyor. Çok teşekkür ederim." diye konuştu.