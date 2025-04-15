Trabzon'da av sezonunda yasaları çiğneyenlere rekor cezalar kesildi

İHA

1 Eylül 2024 tarihinde çevirme ağları ile başlayan avcılık sezonu, 15 Nisan 2025 tarihi itibariyle gırgır ve trol av araçları kullanan balıkçı gemileri için sona erdi.

Sezonun sona ermesiyle kaçak avcılık yapanlara yönelik denetimler gerçekleştirildi.

"UZATMA AĞLARIYLA SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI SERBESTTİR"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, av yasağı dönemine girildiğini belirterek şunları söyledi:

1 Eylül 2024 tarihinde gırgır avcılığıyla başlayan 2024-2025 av sezonunda, 15 Nisan 2025 tarihi itibariyle tüm denizlerimizde trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı dönemine girilmiştir.



Getirilen kurallara uymak kaydıyla; avlanma yasağının başladığı 15 Nisan tarihinden itibaren isteyen balıkçılarımız karasularımızın bitişiğindeki uluslararası sularda avcılık yapabileceklerdir.



Ayrıca su ürünleri avcılık tebliği ile getirilen düzenlemelere uyulması şartıyla uzatma ağlarıyla su ürünleri avcılığı dönem boyu serbesttir.

"38 AYKIRILIK SEBEBİYLE 2 MİLYON 390 BİN 746 TL PARA CEZASI UYGULANDI"

Sezon içinde Trabzon'da 248 denetim gerçekleştirildiğini belirten Kaplan, sözlerine şöyle devam etti: