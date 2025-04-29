Trabzonlu çiftçiler fol patatesi ekimde sona geldi

AA

Tarımla ilgili faaliyetler yurdun çeşitli noktalarında devam ediyor.

Tarım faaliyetleri bölge ve hava sıcaklıklarına göre değişiklik gösteriyor.

Bazı ürünler erkenci hasat edilirken, bazı ürünler de ekim aşamasında.

TRABZON'UN TONYA İLÇESİNDE PATATES EKİMİ

Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kalınçam Mahallesi'nde tarlalarda geleneksel yöntemlerle patates ekimi yapılıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla bağ, bahçe ve tarlalara inen çiftçiler, yeni mahsul patates için hava kararıncaya kadar ekime devam ediyor.

İMECE USULÜ EKİM

Akraba ve komşuların bir araya gelmesiyle imece usulü her gün ter döken çiftçiler, patates ekim mesaisinin sonuna gelmenin de mutluluğunu yaşıyor.

FOL PATATESİ

Çiftçilerden Hamit Baştan, yöreye özgü "fol patatesi"nin üretimini yaptıklarını söyledi.

ATA TOHUMLARI KULLANILIYOR

Bu ürünün bölge sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer aldığını vurgulayan Baştan, sözlerini şöyle sürdürdü: