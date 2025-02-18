TÜİK açıkladı: Gece yalnız yürürken kendini güvensiz hissedenlerin oranı arttı

DHA

Geçtiğimiz yıl boyunca, Türkiye’deki bireylerin gece yalnız yürürken kendini güvende hissetme oranlarında kayda değer bir düşüş yaşandı.

Hem genel nüfus hem de kadınlar arasında, güvenlik algısındaki zayıflama belirginleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılı Yaşam Memnuniyeti araştırması da, bu gerçekleri göz ününe serdi.

GÜVENSİZLİK HİSSİNDE BELİRGİN ARTIŞ

Araştırmaya göre, yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini 'çok güvenli' hissedenlerin oranı yüzde 11,3'ten yüzde 7,7'ye, 'güvenli' hissedenlerin oranı yüzde 54,6'dan yüzde 50,9'a geriledi.

Yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini 'güvensiz' hissedenlerin oranı yüzde 15,4'ten yüzde 19,7, 'çok güvensiz' hissedenlerin oranı yüzde 3,5'ten yüzde 6'ya yükseldi.

'GÜVENLİ' HİSSEDENLERİN ORANI DÜŞTÜ

Kadınların yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini güvende hissetme oranları da incelendi.

Buna göre gece yalnız yürürken kendini 'çok güvenli' hisseden kadınların oranı yüzde 8,2'den yüzde 4,7, 'güvenli' hissedenlerin oranı yüzde 48,2'den yüzde 43'e düştü.

Gece yalnız yürürken kendini 'güvensiz' hisseden kadınların oranı da yüzde 22,1'den yüzde 26,6, 'çok güvensiz' hissedenlerin oranı yüzde 5,2'den yüzde 9,3'e yükseldi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET ORANI

Polis ve jandarmanın hizmetleriyle ilgili konularda memnuniyet oranları, önceki yıllara göre azaldı.

Güvenlik güçlerinin olaylara zamanında müdahale ettiğini söyleyen bireylerin oranı 2023 yılında yüzde 70,1 iken 2024'te bu oran yüzde 67,1'e geriledi.

YÜZDE 66,8'E GERİLEDİ

Güvenlik güçlerinin vatandaşlara davranışlarından memnun olanların oranı 2023'te yüzde 73,3 iken 2024 yılında yüzde 68,9'a, güvenlik güçlerinin verdiği trafik hizmetinden memnuniyet oranı da yüzde 69'dan yüzde 66,8'e geriledi.