Tunceli’de Pülümür Çayı yer yer buz tuttu

İHA

Tunceli, Kasım ayı itibariyle son yılların en soğuk günlerini yaşıyor.

Bu süreçte ise kartpostallık görüntüler objektiflere yansıyor.

PÜLÜMÜR ÇAYI BUZ TUTTU

Kent genelinde hava sıcaklıkları geceleri eksilere düşerken, Pülümür ilçesinden başlayıp kent merkezinde Uzunçayır Barajına karışan Pülümür Çayı da yer yer buz tuttu.

KAMERALARA YANSIDI

Uzun yıllar sonra Kasım ayında yüksek kesimlerde yaşanan yoğun kar yağışı yaban hayatını da olumsuz etkilerken yiyecek bulmak için karda gezinen yaban domuzları da dron kamerası ile kayıt altına alındı.