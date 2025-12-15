Türkiye, sıfır atık vizyonu ve iklim diplomasisiyle küresel liderliğe yürüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31. Taraflar Konferansı’na (COP31) başkanlık ve ev sahipliği yapacak olan Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadelede küresel ölçekte belirleyici bir rol üstlenmeye hazırlanıyor.

Barış diplomasisinde üstlendiği yapıcı, kapsayıcı ve güven inşa eden yaklaşımı iklim diplomasisine taşıyan Türkiye, COP31 süreciyle yalnızca kendi geleceği için değil, kıtalar ve kuşaklar adına harekete geçen öncü ülkelerden biri olma iddiasını güçlendiriyor.

Türkiye bu süreçte yalnızca ev sahibi ülke değil, vizyon koyan ve çözüm üreten küresel bir aktör olma iddiasını ortaya koyuyor. Bu sürecin en güçlü dayanaklarından biri ise, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğinde küresel bir harekete dönüşen Sıfır Atık vizyonu ve bu vizyonu kurumsal düzeyde hayata geçiren Sıfır Atık Vakfı oluyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yürüttüğü yoğun ve başarılı diploması trafiği sonucu ülkemize kazandırılan COP31, Türkiye’nin iklim eylemi vizyonunu uluslararası kamuoyuna güçlü biçimde yansıtacağı, çok taraflı iş birliklerini derinleştireceği ve küresel iklim politikalarının yönünü etkileyeceği stratejik bir platform niteliği taşıyor.

BARIŞ DİPLOMASİSİNDEN İKLİM DİPLOMASİSİNE GÜÇLÜ BİR GEÇİŞ

Son yıllarda uluslararası krizlerde üstlendiği arabuluculuk rolüyle küresel güven kazanan Türkiye, COP31 süreciyle bu birikimini iklim değişikliğiyle mücadele alanına taşıyor. Türkiye, iklim krizinin yalnızca çevresel değil; ekonomik, sosyal ve insani boyutlarıyla ele alınması gerektiğini vurgulayan kapsayıcı bir yaklaşımı savunuyor.

Bu çerçevede COP31’de; gelişmekte olan ülkelerin iklim finansmanına erişimi, teknoloji transferi, uyum kapasitesinin güçlendirilmesi ve iklim adaleti başlıklarının öncelikli gündem maddeleri arasında yer alması hedefleniyor.

SIFIR ATIK HAREKETİ: TÜRKİYE’NİN KÜRESEL İKLİM MARKASI

Türkiye’nin son yıllarda uluslararası ölçekte öne çıkan en güçlü vizyonlarından biri olan Sıfır Atık Hareketi, COP31 sürecinin de temel dayanaklarından biri olarak konumlanıyor.

Sıfır Atık Hareketi’nin kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin güçlü liderliğiyle hayata geçirilen bu vizyon; kaynak verimliliği, döngüsel ekonomi, atıkların azaltılması ve sürdürülebilir üretim-tüketim modelleri konusunda dünyaya ilham veren bütüncül bir yaklaşım sunuyor.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Sayın Samed Ağırbaş, COP31’in Sıfır Atık vizyonunu uluslararası kamuoyuna daha güçlü aktarılması Türkiye’ye tarihi bir fırsat sunduğunu dile getirdi:

“Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin uluslararası platformlarda kararlılıkla dile getirdiği Sıfır Atık vizyonu, bugün yalnızca bir çevre politikası değil; iklim değişikliğiyle mücadelede somut, ölçülebilir ve uygulanabilir bir küresel çözüm modeli olarak kabul görüyor. COP31, bu yaklaşımın uluslararası kamuoyuna daha güçlü biçimde aktarılması açısından tarihi bir fırsat sunuyor.”

SIFIR ATIK VAKFI’NDAN COP31 İÇİN ULUSLARARASI STANDARTLARDA YOL HARİTASI ÖNERİSİ

COP31 hazırlıkları kapsamında Sıfır Atık Vakfı, konferansın sürdürülebilirlik standartlarını belirleyecek kapsamlı bir hazırlık sürecini hayata geçiriyor. Sıfır Atık Vakfı tarafından geliştirilen “Sürdürülebilir COP31 Çerçevesi”, etkinliğin karbon ayak izinin azaltılmasını, kaynak kullanımının optimize edilmesini ve çevresel performansın tüm paydaşlar için ölçülebilir hale getirilmesini hedefliyor.

Birleşmiş Milletler sürdürülebilir etkinlik standartlarıyla uyumlu olarak tasarlanan bu çerçeve, şu başlıklardan oluşuyor:

 Sıfır Atık Yönetim Protokolleri

 Karbon Azaltım ve Telafi Stratejileri

 Sürdürülebilir Lojistik ve Ulaşım Planlaması

 Etkinlik Alanları İçin Çevresel Performans Kriterleri

 Paydaş Katılımı ve Şeffaflık Mekanizmaları

Bu yaklaşım, COP31’i yalnızca bir konferans değil; sürdürülebilir mega etkinlikler açısından küresel ölçekte örnek gösterilecek bir model haline getirmeyi amaçlıyor.

COP31’E ÖZEL SIFIR ATIK UYGULAMA PLATFORMU

Sıfır Atık Vakfı’nın COP31 sürecine yönelik en yenilikçi çalışmalarından biri de “Sıfır Atık Uygulama Platformu” oldu. Platform; atık oluşumunun önlenmesi, geri kazanım oranlarının artırılması, gıda israfının azaltılması ve döngüsel malzeme kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla teknoloji tabanlı çözümler sunuyor.

Platform kapsamında;

- Akıllı atık izleme sistemleri,

- Dijital atık yönetimi uygulamaları,

- Tek kullanımlık ürünlerin azaltılmasına yönelik sürdürülebilir tedarik protokolleri,

- Katılımcılara yönelik bireysel karbon ayak izi hesaplama modülleri

hayata geçiriliyor.

Bu modelin, uluslararası ölçekte düzenlenen büyük organizasyonlar için örnek teşkil etmesi bekleniyor.

SIFIR ATIK VAKFI, COP31 ÖNCESİ ULUSAL HAZIRLIK EKOSİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Sıfır Atık Vakfı, COP31 hazırlıklarının yalnızca teknik altyapıyla sınırlı kalmaması gerektiği anlayışıyla Türkiye genelinde çok paydaşlı bir hazırlık ekosistemi oluşturuyor. Bu kapsamda;

- Üniversiteler ve araştırma merkezleriyle politika geliştirme çalışmaları,

- Yerel yönetimlerle sürdürülebilir şehir uygulamaları,

- İş dünyasıyla döngüsel ekonomi ve düşük karbonlu üretim modelleri,

- Gençler ve kadınlar için iklim politikalarına katılım programları,

- Ulusal farkındalık ve eğitim kampanyaları

hayata geçiriliyor.

TÜRKİYE’NİN COP31 MİRASI: SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEĞİN KURUMSALLAŞMASI

Sıfır Atık Vakfı, COP31’in Türkiye için geçici bir organizasyon olmanın ötesine geçerek, sürdürülebilirlik yaklaşımının kurumsallaşmasına katkı sağlayacak kalıcı bir miras bırakacağına inanıyor.

Bu mirasın;

- Türkiye’nin sürdürülebilir mega etkinliklerde bölgesel liderliğini pekiştirmesi,

- Kamu politikalarında döngüsellik temelli yeni yaklaşımların güçlenmesi,

- Özel sektörün düşük karbonlu dönüşümünün hızlanması,

- Toplumsal farkındalık ve eğitim düzeyinde kalıcı etki oluşturması bekleniyor.

Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde küresel bir harekete dönüşen Sıfır Atık vizyonunun, iklim diplomasisiyle birleşerek dünyaya güçlü bir mesaj verdiği tarihî bir dönüm noktası olacak.

Sıfır Atık Vakfı, bu sürecin her aşamasında uluslararası standartlarla uyumlu, yenilikçi ve etkisi ölçülebilir çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.

SIFIR ATIK HAREKETİ

Sıfır Atık Hareketi, 27 Eylül 2017'de Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde başladı.

BM Genel Kurulu'nda 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunuculuğunda, 105 ülkenin de ortak sunucu olduğu "Sıfır Atık" kararı oylamayla kabul edildi ve 30 Mart, "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edildi.

30 Mart 2023'te BM Genel Kurul Salonu'nda yapılan ilk 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliğinde ana konuşmacı, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi oldu.

Bu etkinlikte BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu"nun kurulacağını duyurdu ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye başkanlık teklif etti. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, bu teklifi kabul ederek 30 Mart 2023'te resmen kurulan kurulun başkanlığını üstlendi.

BM 78. Genel Kurulu kapsamında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde New York'taki Türkevi'nde "Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"na ilk imzayı attı.