Türkiye'de 100 binin üzerinde dernek var! Bazılarının isimleri gülümsetiyor

AA

Türkiye'de dernek ve vakıf faaliyetlerinin önemli bir bölümü, sosyal ve kültürel dayanışma amacı güden kuruluşlardan oluşuyor. Bu derneklerin özellikle yöre ve hemşehri odaklı olanları, toplumsal bağları güçlendirme ve yerel dayanışmayı artırma açısından önemli bir rol oynuyor.

Derneklerin büyük bir kısmı, mesleki ve sosyal dayanışma alanlarında faaliyet gösteriyor. Bu da toplumsal ihtiyaçlara yönelik destek ve dayanışma sağlamak, bireylerin sosyal güvenliklerini güçlendirmek gibi hedefleri içeriyor.

Ayrıca, hayvan hakları ve hayvanları koruma amacı güden derneklerin sayısındaki artış, dikkat çekici.

EN FAZLA DERNEK KURULAN ŞEHİRLER

Türkiye'deki en fazla dernek kurulan şehirler ise İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük metropoller.

Derneklerin yüzde 38,4'ü mesleki ve sosyal dayanışma alanlarında yoğunlaşıyor.

VAKIF KURULUMU

Yeni vakıf kurulumları da artış gösteriyor. 6 bin 147 yeni vakıf, özellikle eğitim ve sosyal yardım alanlarında faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş.

DİKKAT ÇEKEN DERNEK İSİMLERİ

Kayıtlara geçen ilginç dernek isimleri de şöyle:

Aklını Oynatanlar,

Bekar Danışmanlığı,

Çalçene Nargile Sevenler,

Şekilsiz Fikirler,

Esmiyor,

Tanısan Seversin,

Kampüs Geyikleri

Uluslar Arası Birbirini Sevenler,

Bir Ömürlük Misafir,

Muhtar Azalarına Hizmet,

Afrodisiası Sevenler,

Dönek Güvercin Sevenler,

Bir Paket Mutluluk,

Dümtek Şenlik Var,

Babalar ve Çocuklar,

Emanetine Sahip Çık,

Dün Gün Yarın,

Huzuru Sevenler,

Şey Bilardo Sevenler,

Kıtlama Şekerle Çay İçmeyi Sevenler,

Hamurcu Dayı Sevenler,

Köyünü Özleyenler,

Ötücü ve Uçucu Kuşları Yetiştirenler.