Türkiye’de ikamet eden en kalabalık milletler: Iraklılar ilk sırada

Türkiye, stratejik konumu, ekonomik fırsatları ve kültürel çeşitliliğiyle uzun yıllardır göç alan ülkeler arasında yer alıyor.
Tarihi boyunca farklı milletlerden insanlara ev sahipliği yapan Türkiye, günümüzde de birçok yabancı için cazip bir yaşam ve çalışma merkezi olmayı sürdürüyor.
Ülkenin ekonomik dinamizmi, istihdam olanakları ve yaşam standartları, farklı ülkelerden gelen bireyleri kendine çekiyor.
YABANCI NÜFUS AZALDI
Bu durum, Türkiye’deki yabancı nüfusun da dikkat çekici seviyelerde olmasına yol açıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri, ülkedeki yabancı nüfusun bir önceki yıla göre azaldığını ortaya koydu.
2023 yılına kıyasla 89 bin 996 kişi düşüş yaşanırken, toplam yabancı nüfus 1 milyon 480 bin 547 kişi olarak kaydedildi.
İşte ülke ülke Türkiye'de en çok bulunan vatandaşı bulunan ülkeler ve popülasyonları...
YUNANİSTAN
Türkiye'deki nüfusu: 14 bin 496
YEMEN
Türkiye'deki nüfusu: 14 bin 748
ÇİN
Türkiye'deki nüfusu: 15 bin 107
ENDONEZYA
Türkiye'deki nüfusu: 16 bin 089
FAS
Türkiye'deki nüfusu: 16 bin 914
BULGARİSTAN
Türkiye'deki nüfusu: 17 bin 315
AVUSTURYA
Türkiye'deki nüfusu: 22 bin 231
FİLİSTİN
Türkiye'deki nüfusu: 23 bin 569
KIRGIZİSTAN
Türkiye'deki nüfusu: 23 bin 802
MISIR
Türkiye'deki nüfusu: 28 bin 304
UKRAYNA
Türkiye'deki nüfusu: 35 bin 446
KAZAKİSTAN
Türkiye'deki nüfusu: 44 bin 445
ÖZBEKİSTAN
Türkiye'deki nüfusu: 59 bin 132
SURİYE
Türkiye'deki nüfusu: 72 bin 367
AZERBAYCAN
Türkiye'deki nüfusu: 80 bin 133
RUSYA
Türkiye'deki nüfusu: 85 bin 752
İRAN
Türkiye'deki nüfusu: 95 bin 924
TÜRKMENİSTAN
Türkiye'deki nüfusu: 113 bin 762
ALMANYA
Türkiye'deki nüfusu: 115 bin 958
AFGANİSTAN
Türkiye'deki nüfusu: 139 bin 251
IRAK
Türkiye'deki nüfusu: 177 bin 988
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış