Türkiye’de ikamet eden en kalabalık milletler: Iraklılar ilk sırada

Özel Haber

Türkiye, stratejik konumu, ekonomik fırsatları ve kültürel çeşitliliğiyle uzun yıllardır göç alan ülkeler arasında yer alıyor.

Tarihi boyunca farklı milletlerden insanlara ev sahipliği yapan Türkiye, günümüzde de birçok yabancı için cazip bir yaşam ve çalışma merkezi olmayı sürdürüyor.

Ülkenin ekonomik dinamizmi, istihdam olanakları ve yaşam standartları, farklı ülkelerden gelen bireyleri kendine çekiyor.

YABANCI NÜFUS AZALDI

Bu durum, Türkiye’deki yabancı nüfusun da dikkat çekici seviyelerde olmasına yol açıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri, ülkedeki yabancı nüfusun bir önceki yıla göre azaldığını ortaya koydu.

2023 yılına kıyasla 89 bin 996 kişi düşüş yaşanırken, toplam yabancı nüfus 1 milyon 480 bin 547 kişi olarak kaydedildi.

İşte ülke ülke Türkiye'de en çok bulunan vatandaşı bulunan ülkeler ve popülasyonları...

YUNANİSTAN

Türkiye'deki nüfusu: 14 bin 496

YEMEN

Türkiye'deki nüfusu: 14 bin 748

ÇİN

Türkiye'deki nüfusu: 15 bin 107

ENDONEZYA

Türkiye'deki nüfusu: 16 bin 089

FAS

Türkiye'deki nüfusu: 16 bin 914

BULGARİSTAN

Türkiye'deki nüfusu: 17 bin 315

AVUSTURYA

Türkiye'deki nüfusu: 22 bin 231

FİLİSTİN

Türkiye'deki nüfusu: 23 bin 569

KIRGIZİSTAN

Türkiye'deki nüfusu: 23 bin 802

MISIR

Türkiye'deki nüfusu: 28 bin 304

UKRAYNA

Türkiye'deki nüfusu: 35 bin 446

KAZAKİSTAN

Türkiye'deki nüfusu: 44 bin 445

ÖZBEKİSTAN

Türkiye'deki nüfusu: 59 bin 132

SURİYE

Türkiye'deki nüfusu: 72 bin 367

AZERBAYCAN

Türkiye'deki nüfusu: 80 bin 133

RUSYA

Türkiye'deki nüfusu: 85 bin 752

İRAN

Türkiye'deki nüfusu: 95 bin 924

TÜRKMENİSTAN

Türkiye'deki nüfusu: 113 bin 762

ALMANYA

Türkiye'deki nüfusu: 115 bin 958

AFGANİSTAN

Türkiye'deki nüfusu: 139 bin 251

IRAK

Türkiye'deki nüfusu: 177 bin 988