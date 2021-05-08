Tuzla'da topladığı çöpleri bahçesine getiren adamın evi belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Tuzla’nın İstasyon Mahallesi’nde yaşayan ve akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, çöp konteynerinden topladığı yaklaşık 16 ton ağırlığındaki çöpleri, evinin bahçesine taşıdı.

Sıcak havanın etkisiyle kokan çöpler çevrede oturan vatandaşları rahatsız etti.

Vatandaşların Tuzla Belediyesi’ni arayarak şikâyet etmesi üzerine çöp dolu bahçeye gelen ekiplerin olumsuz durumu tespit etmesi üzerine Tuzla Belediyesi temizlik görevlileri çöpleri temizledi.

16 TON ÇÖP TOPLANDI

Temizlenen yaklaşık 16 ton olan çöp, ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırıldı. 16 ton çöpü bahçesine toplayan vatandaş, çöplerin temizlenmesini gözleri dolarak izledi.

Tuzla’da biriktirdiği çöplerin alınmasını gözleri dolarak izledi ViDEO

"ÇÖP TOPLAMA HASTALIĞI VAR"

Çöp dolu bahçeye gelerek incelemelerde bulunan Tuzla Belediyesi Zabıta Memuru Ramazan Çavdar, ”Akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaşımız var. Burada ailesi ile beraber yaşıyor. Ancak, kendisinin çöp toplama hastalığı var. Çevreden bulduğu çöpleri getirerek bahçesine yığıyor. Bu çöpler kokmaya başlayınca buradaki vatandaşlardan tarafımıza şikayetler geliyor. Biz de bu şikayetlere istinaden yaptığımız denetimde buranın olumsuzluk teşkil ettiğini tespit ettik. Tuzla Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ile beraber organize bir şekilde çöp evi boşaltıyoruz.” dedi.









