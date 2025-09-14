Uzmanlar uyardı: Bu yiyecekleri dondurucudan çıkarttıktan sonra hemen pişirmeyin!

Yoğun tempolu hayatlarımızda mutfakta en büyük kurtarıcılardan biri hiç şüphesiz dondurulmuş gıdalar. Pratik, uzun ömürlü ve zamandan tasarruf sağlayan bu ürünler, milyonlarca kişinin alışveriş listesinde ilk sırada yer alıyor.

Ancak uzmanlar, işin göründüğü kadar basit olmadığının altını çiziyor: Her dondurulmuş gıda doğrudan tencereye ya da fırına girmemeli.

Bazı yiyeceklerin pişirme öncesinde mutlaka çözdürülmesi gerekiyor; aksi halde hem besin değerinde ciddi kayıplar yaşanabiliyor hem de yanlış uygulamalar mide rahatsızlıkları ve gıda zehirlenmesi gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

BU YİYECEKLERİ DOĞRUDAN PİŞİRMEYİN

Gıda Standartları Ajansı’nın (FSA) uyarılarına ve uzmanların önerilerine göre yiyeceklerin güvenle tüketilebilmesi için dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri, son kullanma tarihine gelmeden önce dondurulmaları.

Bununla birlikte, çözdürme işlemi de en az dondurma kadar kritik. Uzmanlar, gıdaların mutlaka buzdolabında yavaş yavaş çözülmesi gerektiğini vurguluyor. Çünkü oda sıcaklığında bırakılan yiyecekler, hızla bakteri üretmeye başlayarak ciddi sağlık riskleri, hatta gıda zehirlenmeleri doğurabiliyor.

İşte tam da bu noktada dondurucudan çıkardıktan sonra direkt pişirmemeniz gereken o yiyecekler:

- Tavuk: Çiğ tavuk mutlaka buzdolabında ya da mikrodalgada tamamen çözdürülmeli. Aksi halde iç kısmı çiğ kalabilir, bu da zehirlenme riskini artırır.

- Sosisler: İç kısmı donuk kaldığında tam olarak pişmeyebilir. Önce çözülmesi şarttır.

- Kıyma: Yoğun yapısı nedeniyle donuk halde pişirilirse içi çiğ kalır.

- Karides ve kabuklu deniz ürünleri: Doğrudan pişirildiğinde zararlı bakteriler yok olmayabilir.

- Ev yapımı dondurulmuş yemekler: Özellikle içinde et bulunan yemekler tamamen çözülmeden pişirilmemeli.