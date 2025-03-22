Van Gölü çekilmeye devam ediyor

İHA

Van Gölü, son dönemlerde yaşanan keskin çekilmelerle beraber, ekolojik denge ve bölge ekonomisi açısından ciddi tehditlerle karşı karşıya kalıyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü'nün kapalı havza yapısı nedeniyle dışarıdan su alımı ya da çıkışının olmamasının, gölün mevcut su seviyesindeki düşüşü hızlandırdığını ifade etti.

"BUHARLAŞMANIN ETKİSİYLE SU KAYBI YAŞANIYOR"

Gölün yalnızca kar ve yağmur yağışlarıyla beslendiğini ve buharlaşmanın etkisiyle su kaybının yaşandığını belirten Akkuş, yağışların azalması durumunda göl yüzeyinin geri çekilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Akkuş, "Van Gölü'nün dışardan gelen su desteğinin bulunmaması, yağış ve buharlaşma arasındaki dengenin tamamen doğal şartlara bağlı hale gelmesine neden oluyor.

Bu durum, yağışların yetersiz olduğu dönemlerde göl yüzeyinde belirgin bir çekilme meydana gelmesine yol açıyor. Özellikle son kış sezonunda beklenen yağışın alınamaması, göl kenarlarının ve çevre alanların hızla kurumasına sebep oluyor." dedi.

"YAĞIŞ EKSİKLİĞİ, SU SEVİYESİNDE DÜŞÜŞE NEDEN OLDU."

2024'teki bereketin ardından 2025'te belirgin bir düşüş yaşandığına dikkat çeken Akkuş, şu ifadeleri kullandı: