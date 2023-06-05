Van Gölü’nün su seviyesi yükselmeye başladı İlkbahar aylarında sağanak yağışların artışı ve sıcaklıkların düşmesi dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nün su seviyesinde iyileşmeye neden oldu.

İHA

Van Gölü'nden olumlu haberler gelmeye başladı.

Geçtiğimiz yaz kuraklıktan etkilenerek buharlaşmanın yüksek olması ve yağışların etkili olmaması nedeniyle göl suyunda gerileme tespit edilmişti.

Ancak bu yıl ilkbahar aylarında güneşli gün sayısının az olması, sağanak yağışların artışı, sıcaklıkların düşük olması ve buharlaşmanın ise az olması su seviyesine katkı sağladı.

Suların çekilmesiyle Van Gölü’nün sahilinde ortaya çıkan irili ufaklı kum tepeleri ise seviye artışıyla birlikte tekrar suya gömülmeye başladığı görüldü.

Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, küresel iklim değişikliğiyle birlikte dünyanın her yerinde ekstrem doğa olayların yaşandığını, bununla birlikte bir bölgede şiddetli kuraklık yaşanırken, başka bir yerde sağanakların yaşanabildiğini belirtti.

"Yağışın katkısıyla göllerdeki su tutma kapasitesi olumlu şekilde cereyan ediyor"

Van Gölü Havzası’nda güneşli gün sayısının azaldığını ve bu durumla buharlaşmanın da düşük seviyelere indiğini ifade eden Prof. Dr. Alaeddinoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Buharlaşmanın az olması göldeki bilançoyu olumlu yönde etkilemiş. Tabii sadece Van Gölü değil, diğer bütün gölleri de olumlu etkilemiştir. Düşen yağışın katkısıyla birlikte göllerdeki su tutma kapasitesi de olumlu şekilde kendini cereyan ediyor. Ancak şöyle bir durum var; havza aslında bu mevsimde seviye maksimumları yaşaması gereken dönemlerini yaşıyor. Yani dağlardaki karların eridiği, yağmurun düştüğü, buharlaşmanın az olduğu bu dönemde göl seviyesinde çok daha fazla bir iyileşme bekliyorken aslında bunu tam olarak göremedik. Ancak bu durum içme ve kullanma suyu açısından iyi bir gelişme olduğunu düşünüyorum.

"Tehlikeli sayabileceğimiz sonuçlarla da karşı karşıya kalabiliriz"

Yağışlı havaya aldanılmaması gerektiğini ve önümüzdeki yıllarda bu durumun tersine dönebileceğini dile getiren Alaeddinoğlu şunları dedi:

Bu yıl yaşadığımız yağışlı ve kapalı hava olayları önümüzdeki yıllarda tam tersi şekilde karşımıza çıkabilir. Yani bu kez tamamen yağıştan yoksun ve kurak bir bahara da uyanabiliriz. Dolayısıyla havzada çok daha olumsuz, belki tehlikeli sayabileceğimiz sonuçlarla da karşı karşıya kalabiliriz. Artık bir haftalık, 10 günlük hava tahminlerindeki değişim bile çok çarpıcı. Yani sürekli değişiyor. Bu değişimin sebebi aslında öngörülememezlik.

"Hiç beklemediğimiz sıcaklıklarla karşılaşabiliriz"

Bu yıl bahar aylarında havanın kapalı olması, sıcaklıkların düşük olması ve yağışlı geçen gün sayısının fazla olmasıyla birlikte suların göllerde kaldığını söyleyen Alaeddinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: