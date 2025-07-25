Van semalarında enerjiyi kesmeden zorlu görev: TEİAŞ ekibi helikopterle bakım yaptı

Türkiye Elektrik İletim AŞ’ye (TEİAŞ) bağlı canlı bakım ekibi, Van’da enerjiyi kesmeden yüksek gerilim hatlarında zorlu bir çalışmaya imza attı. Halatla helikoptere bağlı çelik sepete çıkan ekip, metrelerce yüksekte "interfaz ara tutucu" montajı gerçekleştirdi.

TEİAŞ 17. Bölge Müdürlüğü bünyesinde görevli 16 kişilik ekipte, 3’ü Kanadalı teknik uzman yer alıyor. Van’daki organize sanayi bölgesi ve fabrikalara enerji sağlayan iletim hatlarında arızaları en aza indirmek amacıyla başlatılan çalışma, helikopter destekli olarak yürütüldü.

ÖZEL KIYAFETLERLE ELEKTRİK AKIMINA KARŞI KORUMALI

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden alınan izinler sonrası bölgeye getirilen helikopter ile operasyona başlandı. Saf gümüş lifler içeren özel iletken kıyafetler giyen ekip, çelik sepete binerek yüksek gerilim hatlarına ulaştı. İzole malzemeler sayesinde elektrik akımından etkilenmeyen görevliler, rüzgarlı hava koşullarına rağmen iletkenler arasında yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 60 kilogram ağırlığında "interfaz ara tutucuları" yerleştirdi.

Bu ekipmanlar, iletkenlerin birbirine temas ederek kısa devre yapmasını önleyerek sistemin güvenliğini artırıyor. Ekip, çalışmalarını Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi semalarında sürdürdü.

"AMACIMIZ ENERJİYİ KESMEDEN BAKIM YAPMAK"

Çalışmaların başında bulunan ekip şefi Ergül Coşkun, 7 yıldır helikopter destekli canlı bakım operasyonlarında görev yaptığını belirterek şunları söyledi:

TEİAŞ olarak 154 bin ve 400 bin voltluk iki farklı gerilim seviyesinde çalışıyoruz. Helikopterle enerjiyi kesmeden bakım yapmamız, elektrik kesintilerini en aza indiriyor. 16 kişilik saha ekibimizin yanı sıra bu operasyonun izin, planlama ve koordinasyonunu yürüten büyük bir destek ekibimiz var.

Coşkun, yüksek rakım ve sıcaklığın işleri zorlaştırdığını da vurguladı:

Burada yaşanabilecek bir arıza sadece birkaç hane değil, tüm bir ilçeyi etkileyebilir. Bu nedenle OSB’lerde ve kritik alanlarda kesintisiz enerji sağlamak için çalışıyoruz. Günde 40-50 adet ara tutucu monte ediyoruz. Özellikle tipi, fırtına ve ağır kış koşullarında kısa devre riskini azaltmak için bu parçaları takıyoruz. Enerjiyi kesmeden ve helikopterle çok daha hızlı hareket edebiliyoruz.

"7/24 SAHADAYIZ"

TEİAŞ 17. Bölge Müdürlüğü’nde görevli hat bakım uzman teknikeri Ferdi Çelik ise, kesintisiz enerji arzının sürekliliği için 7 gün 24 saat görevde olduklarını belirtti: