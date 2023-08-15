Yabancı turistler Ağrı Dağı'nın zirvesinde halay çekti Birçok farklı ülkeden gelip Ağrı Dağı’na çıkmak için buluşan yabancı turistler, zirveye varınca halaya durdu. Eğlenceli dakikalar, kameraya yansıdı.

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İHA

Ağrı Dağı, birçok dinde kutsal sayılıyor.

Efsanelere konu olan dağ, terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açıldı.

Yabancı turistler Ağrı Dağı'nda

Yaz-kış dağcıların tırmandığı Türkiye’nin en yüksek doruğu, bu defa yabancı turistlerden oluşan bir grubu ağırladı.

İlk gün 3 bin 200’e tırmanan Rus ve İngiliz uyruklu dağcılar, burada konakladıktan sonra 4 bin 200 rakıma çıkarak mola verdi.

Zirvede halay...

Gece yeniden tırmanışa geçen dağcılar, sis ve fırtına eşliğinde 6 saat sonra Ağrı Dağı’nın zirvesine varabildi.

Dağcılar zirvenin keyfini halay çekerek çıkardı.

Eğlenceli dakikalar, kameraya yansıdı.