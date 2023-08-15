Yabancı turistler Ağrı Dağı'nın zirvesinde halay çekti

İHA
Ağrı Dağı, birçok dinde kutsal sayılıyor.
Efsanelere konu olan dağ, terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açıldı.
Yabancı turistler Ağrı Dağı'nda
Yaz-kış dağcıların tırmandığı Türkiye’nin en yüksek doruğu, bu defa yabancı turistlerden oluşan bir grubu ağırladı.
İlk gün 3 bin 200’e tırmanan Rus ve İngiliz uyruklu dağcılar, burada konakladıktan sonra 4 bin 200 rakıma çıkarak mola verdi.
Zirvede halay...
Gece yeniden tırmanışa geçen dağcılar, sis ve fırtına eşliğinde 6 saat sonra Ağrı Dağı’nın zirvesine varabildi.
Dağcılar zirvenin keyfini halay çekerek çıkardı.
Eğlenceli dakikalar, kameraya yansıdı.