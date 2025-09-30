Yağmurlu havada açarken dikkat! Şemsiyenizi kontrol etmeden açmayın

Eylül ayının sonuna gelinmesiyle birlikte iyiden iyiye etkili olmaya başlayan yağışlı havalar vatandaşları yakından ilgilendiren uyarıları da beraberinde getiriyor.

Yağmurdan korunmak için herkes tarafında tercih edilen şemsiyeler yağmurla birlikte esen sert rüzgarlarla ters dönerken zor anlar yaşamanıza neden olabiliyor.

Yalnızca üst gövdeyi korumaya yarayan ancak yağmur şiddetine göre bunda da zaman zaman başarılı olmayan şemsiyeler özellikle o durumlarda kullanılmaması gerekenler arasında yer alıyormuş.

MÜHENDİSLERDEN DİKKATLİ OLUN UYARISI

Her ne kadar yağmurdan korunmak için şemsiyeyle dışarı çıkanları bekleyen ancak pek çok kişinin bir haber olduğu bu tehlike gökyüzündeymiş.

Elektrik mühendisleri, metal çubuklu şemsiyelerin fırtınalı havalarda yıldırım çekme riski oluşturduğunu hatırlatıyor. Bu nedenle gök gürültülü yağışlarda yıldırım çarpması riskine karşı şemsiye kullanmamak gerektiği belirtiliyor.

Tam da bu noktada şemsiyenizin tepesini kontrol etmek oldukça faydalı oluyor. Şemsiyenin ucu plastik vb. maddelerle yalıtılmamış metaller, yıldırım riskini üzerinize doğru çekme riskini taşıyabiliyor.