Yaşları onları yıldırmadı: Gaziantep'te ninelerin öğrenme azmi görenleri duygulandırıyor

Yıllar önce çeşitli sebeplerle eğitim alamadılar, yıllar sonra azimle yeniden öğrendiler...

Gaziantep'te çocuk yaşlarda maddi imkansızlıklar ve zor şartlardan dolayı okula gidemeyen ve eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalan, okuma yazma bilmeyen torun sahibi nineler yıllar sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi'nde Engelli Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından açılan kursta okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

HAYATLARINDA YILLARCA EKSİKLİĞİNİ HİSSETTİLER

İlerleyen yaşlarına rağmen, hayatlarında yıllarca eksikliğini hissettikleri okuma yazmayı öğrenmeye başlayan ve eğitimlerini hiç aksatmayan nineler, gayret ve azimleri ile okumanın yaşı olmadığını gösteriyor.

KISA SÜREDE OKUMA YAZMAYI ÖĞRENDİLER

Kursa katıldıktan kısa süre sonra okuma yazmayı öğrenen, cadde ve sokak isimlerini okuyabilen, tek başına ATM'den para çekebilen, toplu taşıma araçlarını rahatlıkla kullanabilen ninelerin bu adımı başta aileleri olmak üzere komşuları ve tanıdıklarını duygulandırıyor.

Okuma- yazma kursunun yanı sıra müzik, resim, ahşap boyama gibi diğer kurslara da katılarak, keyifle vakit geçiren nineler, kendilerine bu imkanı sağladığı için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

''HEPİMİZ OKUMA- YAZMA ÖĞRENDİK''

6 çocuk 12 torun sahibi 85 yaşındaki Aysel İyikasap, okula devam edemediğini eğitim hayatının yarıda kaldığını ve az bildiği okuma yazması ile zorlandığını ifade ederek, "Biz bu merkeze vakit geçirmek için gelirdik. Daha sonra resim ve müzik dersleri gibi derslere katıldık. Şimdi de okuma-yazma kursuna geldim. Okuma yazma birazda olsa biliyordum ama daha da ilerletmek ve kendimi geliştirmek istedim.

Burada hepimiz okuma-yazma öğrendik. Bu merkez bizim için çok iyi oldu. Bu merkezi açtığı için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ederim." dedi.

''OKUMANIN YAŞI YOKTUR''

Babasının "Okuyup da sevgiline mektup mu yazacaksın" diyerek kendisini okuldan almasıyla ilkokul üçüncü sınıfa kadar okuduğunu söyleyen 68 yaşındaki Ünzile Çolakfakıoğlu, "Hayat bize çok şeyler öğretti. İlkokul üçüncü sınıfa kadar okula gittim. Babam, ‘okuyup da sevgiline mektup mu yazacaksın' dedi ve beni okuldan çıkardı. Fakat ben okuyup doktor veya öğretmen olmayı çok isterdim.

Bu hayallerim hep içimde ukde kaldı. Beş çocuk annesi iken ilkokula gidip kaydını yaptım. Ehliyet aldım. Okuma-yazmayı çocuklarla birlikte öğrendim. Okumak benim içimde ukde kaldığı için çocuklarımın hepsini okuttum.

Okumanın yaşı yoktur. Okuma-yazmayı bu merkezde öğrendik. Bu merkezdeki herkesten çok memnunuz. Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

''BÜYÜK GÖZÜKTÜĞÜM İÇİN BENİ OKULA GÖNDERMEMİŞLER''

Okuma- yazma bilmediği için yıllardır üzülen, ailesi tarafından okula gönderilmeyen 76 yaşındaki Tülay Yalçınkaya'da, "Hiç okula gitmemiştim. Ablam ve ağabeyim okula gitti ama ben biraz büyük gözüktüğüm için beni okula göndermemişler.

Bu merkeze okuma-yazma öğrenmek için geldim. Adımı soyadımı yazmayı öğrendim. Bankaya gidip aylığımı alabiliyorum. Tek başıma toplu taşıma araçlarını daha rahat kullanıyorum. Kendimi darda koymuyorum." şeklinde konuştu.

''ALFABEYİ ÖĞRENEREK BİR YOL KATEDİYORLAR''

Eğitimi veren öğretmen Alpaslan Kar ise, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşam Merkezi bünyesinde yaşlılarımıza okuma-yazma dersi vermekteyim. Yaklaşık beş yıldır bu eğimleri veriyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan protokol kapsamında okuma-yazma serüvenimiz başladı.

Merkezimize gelen yaşlılarımız ilk önce alfabeyi öğrenerek bir yol katediyorlar. Daha sonra isim yazmak, kendi hayallerini gerçekleştirmek ve öykü yazmak gibi sırasıyla okuma yazma serüvenine devam etmektedirler." şeklinde açıklama yaptı.