Yaz Kur'an Kurslarına 3 milyona yakın öğrenci katıldı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yaz Kur'an Kurslarına 3 milyona yakın öğrencinin katıldığını bildiren bir mesaj yayınladı.

AA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından Yaz Kur'an Kursları ile ilgili bir bilgilendirme mesajı paylaşarak son durumu gözler önüne serdi.

Erbaş, yaptığı paylaşımda, 3 milyona yakın öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Yaz Kur'an Kurslarını, düzenlenen kapanış programlarıyla tamamladıklarını belirtti.

KATILANLARA TEŞEKKÜR MESAJI

Erbaş paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

Başta Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ve manevi değerlerimizi öğrenmek için büyük gayret gösteren öğrencilerimiz olmak üzere, nesillerimize manevi değerlerimizi ulaştırmaya çabalayan Kur'an kursu öğreticilerimize, din görevlilerimize, bu hizmetlerde emeği geçenlere, velilerimize ve hayır sahiplerine teşekkür ediyorum.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)