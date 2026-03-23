'Yerli Robinson' 10 yıl aradan sonra Gavur Gölü’ndeki adacığına geri döndü

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Gavur Gölü, son dönemlerde etkili olan kar ve yağmur yağışlarıyla birlikte su seviyesini artırdı. Yaklaşık 40 bin dönümlük göl alanında açılan kanalların ortasında oluşan 1000 metrekarelik adacık, bölgenin dikkat çeken doğal güzelliklerinden biri oldu.

Bölge halkı tarafından “Yerli Robinson” olarak anılan Bayram Oğul, 10 yıl önce kuraklık nedeniyle terk ettiği tek odalı evine yeniden kavuştu. Gölün suyla dolması, Oğul’un yıllar sonra adacığa geri dönmesine imkan sağladı.

ADADAKİ YAŞAM VE BALIK AVI

Oğul, göldeki kanallarda kayığıyla açılarak balık avlıyor ve misafirlerine ikramlarda bulunuyor. Kuraklık nedeniyle balık miktarının azaldığını belirten Oğul, artık gün boyu 2-3 kilogram balık tutabildiğini söylüyor.

“Gölde su oluşunca tekrar ziyaret etmeye başladım. Kafamı dinliyorum. Dostlar geldiği zaman çayımı alıyorlar, bulabiliyorsa yemek yiyorlar. İşte böyle vakit geçiriyoruz.” diyen Oğul, adada huzur bulduğunu, gelmediğinde ise ruhunun sıkıldığını ifade etti.

"GENÇLİĞİMİ BU ADAYA BORÇLUYUM"

Ziyaretçileriyle sohbet eden ve yaşamını paylaşan Oğul, adanın kendisi için önemini şöyle anlatıyor:

Adaya gelen misafirlerle hoş ve kaliteli zaman geçiriyoruz. Bu bana da iyi geliyor. Buraya gelip beni kameraya alırlar, onlarla sohbet ederiz. Adaya gittiğim için bana Yerli Robinson diyorlar. Ben 80 yaşındayım, gençliğimi de bu adaya borçluyum. O ada olmasa zaten şimdiye ben ölürdüm.

Gavur Gölü’nün simgesi haline gelen Bayram Oğul, doğayla iç içe, sakin ve huzurlu yaşamını adada sürdürüyor.