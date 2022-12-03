Yılbaşı bileti çıktı mı, fiyatı ne kadar? Tam, çeyrek, yarım bilet fiyatları

Yılbaşı bileti çıktı mı, fiyatı ne kadar? Tam, çeyrek, yarım bilet fiyatları

Aralık ayının gelmesiyle beraber yeni yıl heyecanı da artmaya başladı. 2023 yılını karşılamaya hazırlananlar, şansını denemek için milli piyango bileti alıyor.

2023 yılına girmeye artık sayılı günler kalırken, herkesi yılbaşı ruhu ve heyecanı sarmaya başladı.

Yılbaşında plan yapmak için hazırlıklar başlarken, bir kesim ise yıla zengin girmek için milli piyango peşinde koşuyor.

Milli Piyango özel yılbaşı çekilişi 2023 büyük ikramiye tutarı, geçtiğimiz günlerde açıklandı.

Bunun üzerine herkes, yılbaşı biletlerinin ne zaman satışa çıkacağını araştırmaya koyuldu.

Bu kapsamda da, "Yılbaşı bileti çıktı mı, fiyatı ne kadar? Tam, çeyrek, yarım bilet fiyatları" sorusu gündem oldu.

Peki, Yılbaşı bileti çıktı mı, fiyatı ne kadar? Tam, çeyrek, yarım bilet fiyatları..

Yılbaşı bileti çıktı mı, fiyatı ne kadar?

10 Kasım itibariyle yılbaşı çekilişi için hazırlanan biletler satışa sunulmaya başladı.

Biletler gezici bayilerden, millipiyangoonline.com üzerinden ya da Milli Piyango bayilerinden alınabilecek.

Yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olarak belirlendi.

2OO milyon liralık büyük ikramiye tutarının olduğu özel yılbaşı çekiliş bilet fiyatları şöyle;

Tam bilet: 200 TL

Yarım bilet: 100 TL