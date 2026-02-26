İftara değişik çorba önerisi: Tek malzemeli ve lezzetli

Ramazan ayında iftar sofralarında genellikle mercimek, ezogelin ya da yayla çorbası gibi klasik tarifler tercih ediliyor.

Ancak farklı bir lezzet arayanlar için hem hafif hem de besleyici bir alternatif var.

Kısa sürede hazırlanan, yumuşak içimiyle mideyi yormayan kabak çorbası, özellikle uzun süreli açlığın ardından ideal bir başlangıç oluyor.

Hem lif kaynağı hem de lezzetli kabak çorbası için çok da az bir malzeme gerekiyor.

İşte hem pratik hem de iç ısıtan kabak çorbası tarifi...

KABAK ÇORBASI TARİFİ

Kabakları yıkayıp kabuklarıyla birlikte küp küp doğrayın. Soğanı ince doğrayın, sarımsağı ezin.

Tencereye yağı alın, soğan ve sarımsağı pembeleşene kadar kavurun. Doğranmış kabakları ekleyip birkaç dakika çevirin.

Üzerine sıcak suyu ilave edin ve kabaklar yumuşayana kadar yaklaşık 10–15 dakika pişirin.

Ayrı bir kasede süt ve unu pürüzsüz olana kadar çırpın. Çorbayı blenderdan geçirerek pürüzsüz hale getirin.

Sütlü karışımı yavaş yavaş ekleyin ve karıştırarak 5 dakika daha kaynatın.

Tuz ve karabiberle tatlandırın. Üzerine dereotu, pul biber ya da birkaç damla zeytinyağı gezdirerek servis edebilirsiniz.