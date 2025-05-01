Yıldız Dağları'nda Trakya'nın rengarenk ilkbaharı

AA & Ensonhaber

Kışın sert yüzünü uzun süre hisseden Kırklareli’nin yüksek kesimleri, havaların ısınmasıyla birlikte adeta yeniden nefes almaya başladı. Soğuk ve beyaz örtülerin ardından gelen bahar, doğayı canlandırırken bölgeyi kartpostalları aratmayan manzaralara büründürdü.

DOĞA SEVERLERİ ÇAĞIRAN RENK CÜMBÜŞÜ

Yıldız Dağları’nın eteklerindeki ormanlık alanlar, beyazdan mora, sarıdan yeşile uzanan çiçeklerle süslenerek görsel bir şölen sunuyor. Bu renk cümbüşü, doğa yürüyüşçüleri ve fotoğraf tutkunları için kaçırılmayacak kareler yaratıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Yıldız Dağları’nın her mevsim başka bir güzellik sunduğunu vurgulayarak şunları söyledi: