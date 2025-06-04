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AA

Kurban Bayramı yaklaşırken tatil ve ziyaret planları da hız kazandı.

Kimi memleket yoluna düştü, kimi sahil beldelerine doğru direksiyonu kırdı.

Yola çıkanlar şimdiden trafiğin nabzını tutmaya başladı, otoyollarda bayramın ilk hareketliliği görüldü.

YOĞUNLUK OLUŞTU

Sürücülerin gidecekleri yerlere hareket etmesiyle "İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olarak tabir edilen otoyolun Bolu kesimi Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Köroğlu rampası ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında akıcı yoğunluk görülüyor.

Otoyolun İstanbul yönünde ise ulaşım normal seyrinde ilerliyor.

ULAŞIMDA AKSAMA YAŞANMAMASI İÇİN ÖNLEMLER ALINDI

Düzce geçişinde de Sinirci, Turaplar, Beyköy ve Düzce gişeleri mevkilerinde Ankara yönünde hareketlilik yaşanıyor.

Güzergahta görev yapan jandarma ve kara yolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için önlem aldı.

İLERLEYEN SAATLERDE DAHA DA YOĞUNLAŞACAK

Yetkililer, ilerleyen saatlerde trafiğin daha da yoğun olmasının beklendiğini bildirdi.

Öte yandan Anadolu ile Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya ve Kocaeli geçişleri ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde ise ulaşım normal akışında seyrediyor.