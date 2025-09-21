Yozgat'ta turşu ve biberler kilerlerde yerini aldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Alcı köyünde yaşayan Raziye Gök, her yıl olduğu gibi bu yıl da ev yapımı turşularını ve doğal biberlerini hazırlamaya başladı.

Bahçede yetişen kelek ve yeşil biberler turşu için kullanılırken kırmızı renkli biberler de kurutularak özellikle yöresel arabaşı çorbasında kullanılmak üzere ipe dizildi.

Turşu için tarladan titizlikle toplanan ve şerit şerit soyulan kelekler, çekirdekleri çıkarıldıktan sonra dilimleniyor.

EVLERDE HUMMALI HAZIRLIK

Eskiden kireçlenerek ve pekmez katılarak yapılan turşular, şimdi limon tuzu ve sirkeyle yapılıyor. Bol su ile yıkanan kelek ve yeşil biberlerin içine sarımsaklar doğranıyor. Ölçüsüne göre limon tuzu ve kaya tuzu katıldıktan sonra sirke de eklenerek güzelce karıştırılıp bidonlara dolduruluyor.

Ağzı sıkıca kapatılan bidonlar en az 1 hafta beklemek üzere yerini alıyor. Kızarmış biberler ise sap kısımlarından iğne yardımıyla ipe diziliyor ve şifa deposu arabaşı çorbası için kuruyup sofraya geleceği vakti bekliyor.

Raziye Gök, 1 aydır hazırlıklar yapmaya başladığını söyledi ve "Her şeyimizi yaparız. Yufka ekmeklerimizi yaptık. Turşularımızı yapıyoruz. Menemen yaptık.

Konservelerimizi yapıyoruz. Erişte ve mantı kestik, kayısı erik kurusu yaptık. Sarma için yaprak yaptım. Yaptığım her şey kendi bahçemizden." şeklinde konuştu.