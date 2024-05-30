Yumuşamış havuçların yanına ondan koyun, tekrar nasıl çıtır çıtır oluyorlar görün… Havuçlar dolapta bekledikçe yumuşamaya ve buruşmaya başlar. Suyunu kaybetmesi nedeniyle bu sorunu yaşayan havuçların yanına koyacağınız o ürünle havuçlarınızı ilk alındığı gündeki gibi çıtır çıtır yapmanız mümkün. İşte, havuçları ilk günkü gibi çıtır çıtır yapan ürün…

ensonhaber.com

Sebzeler ya da meyveler uzun süre buzdolabında ya da herhangi bir kutuda beklediklerinde elastikiyetlerini kaybederek tazeliğini de yitirirler.

Özellikle havuç ve salatalık gibi sert ürünlerin elastikiyetleri kaybetmesi onları yumuşamaya ve lezzetlerini yitirmelerine neden olur.

Ancak uygulanan bazı yöntemler ile sebzelerin eski tazeleğine kavuşmaları da mümkündür. Havuçlarınızın yanına koyacağınız o ürünle tüm yumuşamayı alacak ve havuçları ilk günkü kıtırlığına getirebileceksiniz.

Havuçların yanına bir tane koyun…

Uzun süre buzdolabında kalan havuçlar her ne kadar dışarıdan bir bozulma olmamış gibi gözükse de yumuşayarak ilk aldığınız gündeki o tazeliğini kaybeder. İşte, tam bu noktada havuçlarınızın yanına koyacağınız patates havuçlarınızı ilk güne döndürecek.

Havuçlarınızı kurtarma yöntemi için öncelikle havuçlarınızı dikey şekilde koyabileceğiniz bir kap alın ve bir patatesi küçük dilimler halinde keserek bu kabın içerisine koyun ve ardından kabı buzlu su ile doldurun. Ardından yumuşamış olan havuçlarınızı da bu suya koyun ve 30 dakika bekletin. Sürenin sonunda havuçlarınız sanki bahçeden yeni çıkmış gibi yeniden çıtır olacaklar.