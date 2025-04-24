Yurt genelinde hava durumu: İstanbul'da yağış yok

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu yayınladı.

Yayınlanan hava durumu raporunda dün İstanbul'da yaşanan deprem sonrası, kentin yağışlı olup olmayacağı özellikle merak ediliyor.

Deprem sonrası korkan ve dışarıda kalan vatandaşlar, bu kapsamda da hava durumuna bakıyor.

Yayınlanan rapora göre, İstanbul'da yağış yok.

İSTANBUL'DA HAVA 19 DERECE

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre; İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda sağanak yağış etkili olacak. Yağışların İç Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ise önemli bir değişiklik göstermeyeceği ve mevsim normallerinin üzerinde devam edeceği tahmin ediliyor.

Son değerlendirmelere göre İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu 19 derece olacak. Yağış ise beklenmiyor.

BUGÜNÜN HAVA RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Balıkesir ve Sakarya çevreleri ile Bursa'nın güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BALIKESİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, güney kesimlerinde güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğlen ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğlen ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin iç kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğlen ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KARABÜK °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğlen ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğlen ve akşam saatlerinde Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğlen ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Van hariç) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu

KARS °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı