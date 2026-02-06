Yüzüyorsa sakın dokunmayın! Bozuk yumurtayı bir saniyede ele veren test

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Buzdolabınızı açtınız ve o yumurta paketinin üzerinde son kullanma tarihinin silindiğini fark ettiniz.

Kırmalı mısınız yoksa çöpe mi atmalısınız? Birçok tüketici bu ikilemde kalarak ya sağlığını riske atıyor ya da taze gıdaları israf ediyor.

Ancak uzmanlar, yumurtayı kırmadan sadece bir bardak suyla 'gerçeği' öğrenmenin mümkün olduğunu söylüyor.

İşte evdeki basit malzemelerle yapabileceğiniz o hayat kurtaran test…

YUMURTANIN BOZUK OLDUĞUNU ELE VEREN TEST

Bilimsel olarak, bir yumurta bayatladıkça kabuğundaki mikroskobik gözeneklerden içeri hava girmeye başlar ve içindeki hava boşluğu büyür.

Bir kasenin içerisine su doldurun. Ardından yumurtayı bırakın.

Eğer yumurta kasenin dibine yatay bir şekilde çökerse, taptazedir.

Eğer yumurta dipte dik duruyorsa veya hafifçe şaha kalkmışsa, bayatlamaya başlamış demektir, ancak hala yenilebilir.

Eğer yumurta suyun yüzeyinde bir mantar gibi yüzüyorsa, içerideki gaz birikimi maksimum seviyeye ulaşmış demektir. Bu yumurtayı sakın kırmayın, doğrudan çöpe atın.