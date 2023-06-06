Zonguldak Kozlu Limanı'ndan 1 ton çöp çıkarıldı

DHA

Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında ‘sıfır atık’ sloganıyla Kozlu Limanı’nda balıkçı dalgıçlar, deniz dibi temizliği yaptı.

Etkinliğe; Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ece, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Şenol Ayyıldız ile personel katıldı.

Özel giysilerini giyen dalgıçlar, teknelerinden, çöp fileleriyle denize atladı.

Bir süre sonra dönen dalgıçlar çıkardıkları çöpleri, sergilenmesi için hazırlanan alana bıraktı.

Kamp sandalyesinden hayvan kafatasına, porselen tabak parçasından araba lastiğine kadar çeşit çeşit atığın alındığı Kozlu Limanı’ndan 2 günde 1 tona yakın çöp çıkarıldı.

Denize dalıp temizlik yapan balıkçı Batur Hamarat, suyun bulanık olduğu için görüşün kötü olduğunu ancak ciddi temizliğin gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

Çöpün içinde her şey var. Ölü ağlar, ev atıkları, porselen kırıkları, çuvallar, sandalye var. Su altında görüş iyi değil bulanık olduğu için ama hatırı sayılır bir temizlik işi var.



Biz 2 gündür bakıyoruz. Bütün arkadaşlarla beraber 1 ton malzeme çıkarmışızdır.