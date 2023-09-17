Zonguldak'ta eşsiz sonbahar manzarası: Kartpostallık görüntüler Dört mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Devrek ilçesine bağlı Tosunlar köyü ve şelalesi sonbaharda ortaya çıkan eşsiz manzara havadan drone ile görüntülendi.

İHA

Türkiye'nin dört bir yanındaki sonbahar manzaraları kendine hayran bırakıyor.

Fotoğraf tutkunları ve doğa gezginleri, şu sıralar sarı tonun hakim olduğu bölgelere akın ediyor.

Sarı, kırmızı ve yeşilin hakim olduğu bölgelerden biri de Zonguldak.

Görüntüler mest etti

Havaların soğumasıyla birlikte 508 metre rakımlı Tosunlar köyünde ortaya çıkan doğa harikası görüntüleri adeta mest etti.

Karadeniz Bölgesi sınırları içerisinde bulunan Tosunlar köyü ve şelaleleri bölgeye has bitki örtüsü, sıcak ve soğuk şelaleleri ile eşsiz bir güzellik barındırıyor.

Görsel şölen sundu

Sonbahar güzelliği ile birlikte oluşan renk cümbüşü ve doyumsuz manzarası ile de misafirlerine görsel şölen sundu.

Fotoğrafçıların vazgeçilmezi haline geldi

Zonguldak'ın iç kısımlarına doğru gidildiğinde bitki örtüsündeki kızıllık ve altın sarılığı şelale göl ve akarsularla bütünleşirken, bölge sonbaharda doğaseverlerin, drone operatörlerinin ve fotoğrafçıların vazgeçilmezi haline geldi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)