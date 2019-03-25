Yaşlı kadın balkondan düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın birinci katında oturan Fatma Deniz (74) hava almak için balkona çıktı. Balkonda dışarıyı seyrederken iddiaya göre bir anda fenalaşan Deniz, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metreden düştü.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Fatma Deniz'in bağırışlarını duyan ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Deniz, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Fatma Deniz'in hayati tehlikesinin olduğunu belirtilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.





