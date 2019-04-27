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Yaşlı kadın beton zemine düşerek hayatını kaybetti

Polis apartman çevresinde inceleme yaparken, yaşlı kadının düşüş nedeni henüz bilinmiyor.

İHA | 27.04.2019 - 14:39..
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Adana'nın Kozan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki apartmanın üçüncü katında ikamet eden Mehri Yıldırımer adlı yaşlı kadın, sebebi bilinmeyen bir şekilde apartmanın balkonundan aşağı beton zemine düştü.

POLİS İNCELEME YAPTI

Yaşlı kadının aşağı düştüğünü fark eden komşuları hemen durumu sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadını hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise apartmanın çevresinde inceleme yaptı.

Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın Mehri Yıldırımer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

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