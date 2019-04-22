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Yatırımcılar Çanakkale Köprüsü'nün olduğu bölgeye yöneldi

Dört sene içerisinde yapımı tamamlanacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşa edildiği bölgeye yatırımcının ilgisi artıyor.

İHA | 22.04.2019 - 11:55..
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Yatırımcılar Çanakkale Köprüsü'nün olduğu bölgeye yöneldi

Çanakkale'nin Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasına yapım çalışmalarının devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü, 2023 yılında hizmete sunulacak.

Yatırımcılar Çanakkale Köprüsü'nün olduğu bölgeye yöneldi

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ CANLANACAK

Çanakkale 1915 köprüsü yapım çalışmaları ile birlikte yatırımcıların gözdesi haline gelen Çanakkale’de yatırımlardan en büyük payı ise inşaat sektörünün alması bekleniyor.

Özellikle inşaat sektöründe son yıllarda gelişen kentler arasında ön plana çıkan Çanakkale’de sektörün gelişimi de aynı doğrultuda büyümeye devam ediyor.

Yatırımcılar Çanakkale Köprüsü'nün olduğu bölgeye yöneldi

BÖLGE DEĞERLENECEK

Özellikle İstanbul’a yakınlığı ve sakin yaşamı ile son yıllarda yıldızı parlayan bölgenin köprü yapımının tamamlanması ile de değerine değer katacağı öngörülüyor.

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