Yatırımcılar Çanakkale Köprüsü'nün olduğu bölgeye yöneldi

Çanakkale'nin Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasına yapım çalışmalarının devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü, 2023 yılında hizmete sunulacak.

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ CANLANACAK

Çanakkale 1915 köprüsü yapım çalışmaları ile birlikte yatırımcıların gözdesi haline gelen Çanakkale’de yatırımlardan en büyük payı ise inşaat sektörünün alması bekleniyor.

Özellikle inşaat sektöründe son yıllarda gelişen kentler arasında ön plana çıkan Çanakkale’de sektörün gelişimi de aynı doğrultuda büyümeye devam ediyor.

BÖLGE DEĞERLENECEK

Özellikle İstanbul’a yakınlığı ve sakin yaşamı ile son yıllarda yıldızı parlayan bölgenin köprü yapımının tamamlanması ile de değerine değer katacağı öngörülüyor.