taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9227
Euro
6.6064
Altın
1276.49
Borsa
89115.58
Gram Altın
244.397

Ümraniye'de sürücü gaspçıyı beyzbol sopasıyla saldırdı

Biber gazıyla aracında oturan Yavuz sürücüyü gasp etmeye çalışan şahıs, sürücü tarafından beyzbol sopası ile dövdü.

AA Özel Haber | 30.05.2019 - 11:49..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Olay, geçtiğimiz 15 Mayıs tarihinde saat 16.20 sıralarında Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi Tavukçu Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sürücünün bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı olayın ardından yakalanan gaspçı tutuklandı.

PARALARI VERDİ AMA SOPAYI GASPÇININ KAFASINA GEÇİRDİ

Kadir B. (36) cadde üzerindeki otomobilinde oturduğu esnada bir şahıs, aracın kapısını açarak kontak anahtarını aldı. Şahıs, ardından sürücüye biber gazı sıkarak güneşlikteki paraları istedi. Paraları vermesinin ardından sürücü, araçtan aldığı beyzbol sopasıyla şahsın kafasına iki kez vurdu.

Biber gazlı gaspçıyı, beyzbol sopasıyla dövdü


AYAĞA KALKAN GASPÇI DA SÜRÜCÜYÜ BIÇAKLADI

Aldığı darbelerle neye uğradığını şaşıran gaspçı, kendine gelince eline aldığı bıçakla Kadir B.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Ardından şüpheli geldiği otomobile binerek kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Ümraniye'de sürücü gaspçıyı beyzbol sopasıyla saldırdı

GASPÇI TUTUKLANDI

Sürücünün şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin emniyette çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Uğur K. (32) olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda şahıs polis ekipleri tarafından 24 Mayıs’ta kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan gaspçı, sevk edildiği Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ümraniye'de sürücü gaspçıyı beyzbol sopasıyla saldırdı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Binali Yıldırım İsmailağa Camiası'nı ziyaret etti

Binali Yıldırım İsmailağa Camiası'nı ziyaret etti

373
İstanbul'da patrondan çalışanlarına dayak kamerada

İstanbul'da patrondan çalışanlarına dayak kamerada

244
Asena Atalay'ın dini inanç açıklaması

Asena Atalay'ın dini inanç açıklaması

100
Rusya, Türkiye'deki meyve ve sebze üretiminden şikayetçi

Rusya, Türkiye'deki meyve ve sebze üretiminden şikayetçi

215
Avukat Tuğçe Çetin aynı kıyafetlerle adliyeye geldi

Avukat Tuğçe Çetin aynı kıyafetlerle adliyeye geldi

246
İsrail yeniden seçime gidiyor

İsrail yeniden seçime gidiyor

86
Ali Erbaş: Oruç tutmamayı gerektiren haller bellidir

Ali Erbaş: Oruç tutmamayı gerektiren haller bellidir

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir