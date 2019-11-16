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Yaya yolunda otomobilin çarptığı kız çocuğu öldü

Adana'da 3 arkadaşıyla birlikte yaya yolundan karşıya geçerken hamile bir sürücünün çarptığı 14 yaşındaki kız öğrenci, hayatını kaybetti. Kaza anı saniye saniye görüntülendi.

İHA | 16.11.2019 - 09:34..
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Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Bulvarı'nda 14 yaşındaki Leyla Sevler, iki kız arkadaşıyla birlikte etüt merkezine gitti.

KAFASINI TAŞA VURDU

3 kız arkadaş yiyecek almak amacıyla kafeye uğradıktan sonra aynı bulvardaki yaya yolundan karşıya geçmek istedi. Yaya yolu uyarı tabelası olmasına rağmen sürücülerin durmadan geçtiği yaya yolunda beklemeye başlalayan öğrencilerden Leyla Sevler, bir ara yoldan araç trafiği azalınca karşıya koşarak geçmek için hamle yaptı. Tam bu sırada hamile bir sürücünün kullandığı otomobil, Sevler'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Sevler, savrularak kafasını kaldırım taşına vurdu.

Yaya yolunda otomobilin çarptığı kız çocuğu öldü

ŞOKA GİRDİ

Otomobil sürücüsü Sevler'i sonradan fark ettiği için kaza yerinin ilerisinde durabildi. Otomobilde annesinin yanında bulunan kız çocuğu kazazede Sevler'in yanına koşup bakınca, şoka girdi. Daha sonra da otomobil sürücüsü kadın, araçtan inip hemen telefonla birilerini ararken Sevler'in arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar da yardıma koştu. Otomobil sürücüsü kadın, bir süre daha otomobil etrafında telefonla görüştükten sonra yanına gelen bir şahıs, kız çocuğunu ve otomobil sürücüsünü olay yerinin karşısındaki iş yerine götürdü.

Yaya yolunda otomobilin çarptığı kız çocuğu öldü VİDEO

KIZ ÇOCUĞU ÖLÜNCE, EV HAPSİ ALDI

Sevler, olay yerine çağrılan ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kız çocuğu iki gün yoğun bakımda kaldı ancak 11 Kasım günü hayatını kaybetti. Leyla Sevler, ailesinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Bu arada gözaltına alınan kadın sürücüsü ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından hamile olduğu için ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yaya yolunda otomobilin çarptığı kız çocuğu öldü

"GÖRMEME GİBİ BİR LÜKSÜ OLAMAZ"

Anne Gülzade Sevler, iki oğlu bir tek kızı olduğunu onu da kaza da kaybettiğini belirterek, "Sürücü bayanmış çocuğuma vurmuş, frene basmamış. Kızım acıkmış, arkadaşlarıyla etütten çıkmış bir şeyler almışlar ama yiyememiş benim kuzum. Sürücü Allah’ından bulsun başka bir şey demiyorum. Çok uzundu çok, minicik değildi ki görmesin, görmeme gibi bir lüksü olamaz. Hadi vurdun niye durmadın neden frene basmadın. Belki frene bassaydı, ölmezdi diyorlar." dedi.

Yaya yolunda otomobilin çarptığı kız çocuğu öldü

"TELEFONLA MI OYNUYORDU BİLMİYORUM"

Baba Erman Sevler ise "Kadın sürücü telefonuyla mı oynuyordu bilemiyorum. Mahkemede söylemiş; ben çocuğu görmedim, vurduktan sonra ses duydum demiş. Bu yıl yaya geçidi yılı ve kızıma yaya geçidinin üzerindeyken vurup 15 metre sürüklemiş çocuğumu." diye konuştu.

Yaya yolunda otomobilin çarptığı kız çocuğu öldü

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