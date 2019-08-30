Yeğenine tecavüz eden sapık tutuklandı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy'de oturan 70 yaşındaki Salim G., zihinsel engelli 41 yaşındaki yeğeni H.T.’ye tecavüz etti.

KIZ KARDEŞİ JANDARMAYA HABER VERDİ

H.T.’nin yaşadıklarını bir tanıdığına anlatmasının ardından kız kardeşi E.T. durumundan haberdar olarak jandarmaya şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri Salim G.’yi gözaltına aldı.

Salim G.

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Salim G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Soruşturma sürüyor.

H.T.