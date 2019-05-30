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YEKA ihalesinde en düşük teklif veren firma belli oldu

Düzenlenen ihalede en düşük teklifi, Enerjisa Üretim Santralleri AŞ verdi.

AA | 30.05.2019 - 10:38..
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, 4 ayrı bölge için toplam bin megavatlık Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi, 9 şirketin katılımıyla başladı.

4 BÖLGEDE HİZMET VERECEK

Bakanlıkta yapılan ihalenin komisyon başkanlığını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan yapıyor. YEKA-2 ile daha önce yapılmış bin megavat rüzgar YEKA'dan sonra 4 bölgede, 250'şer megavat olmak üzere ikinci bin megavatın Türkiye'ye kazandırılması hedefleniyor.

İHALEYE KATILAN FİRMALAR

Aydın, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale bağlantı bölgeleri için açık eksiltme usulüyle yapılan ihaleye katılan şirketler şöyle:

- Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti.

- Enerjisa Üretim Santralleri AŞ

- Eze İnşaat AŞ

- İklim Elektrik Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ

- Beyçeli̇k Elewan Yeni̇lenebi̇li̇r Enerji̇ Üreti̇m AŞ

- Res Anatolia Holdi̇ng AŞ

- B. Ergünler Yol Yapı İnşaat Taah. Madenci̇li̇k Nakli̇yeci̇li̇k San. Ti̇c. AŞ

- Çini̇li̇ Res Enerji̇ Üreti̇m San. Ti̇c. AŞ

- Gem Wind Enerji Sanayi Ticaret AŞ

İLK İHALEDE EN DÜŞÜK TEKLİFİ VEREN BELLİ OLDU

Aydın bağlantı bölgesi 250 megavatlık ilk ihalede kilovatsaat başına en düşük teklifi, 4.56 dolar/cent ile Enerjisa Üretim Santralleri AŞ verdi.

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