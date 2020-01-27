Yeni çıkanlar - 27 Ocak 2020

Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

İSTANBUL'DA İŞGAL GÜNLERİ

“Elinizde tuttuğunuz kitap önemli bir tıpkıbasım. Yüz yıl önce vuku bulan işgal yıllarında İngiliz Ticaret Odası'nın İstanbul'da tuttuğu kayıt defteri. İçerisinde Ekim 1919-Haziran 1922 arasındaki tutanaklar ve önemli toplantı notları var. Toplantılara katılan müşavirler tanınan kimseler. Biri Çarikov (Nikolai V. Tcharykow). Çarlık Rusya'nın İstanbul'daki son sefiri. Harp ilan edildiğinde İstanbul’u terk eden Büyükelçi Çarikov, 1917 Devrimi'nden sonra bu şehre mülteci olarak geldi. Kayıtlardan anlaşıldığına göre İngiliz Ticaret Odası’nın Rus Alt Şubesi’nin komisyonlarında bulunmuş. Mütalaalar ve kayıtlar çok enteresan. Şüphesiz ticaret için bu kozmopolit bölgede önemli bir oluşum söz konusu. Ticari, siyasi ve askeri anlamda ciddi bilgi ve belge mevcut. Göze batıyor ki burada artık çökmüş, zapt edilmiş bir memleketi, ileride sınırları yeniden düzenlenecek bir bölgeyi her anlamda düzenlemeye çalışıyorlar ve Ticaret Odası önemli bir misyon yükleniyor. Sonraki aylardaki gelişmeler ise onların hayallerinin gerçekleşmeyeceğini gösteriyor. Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Milli Mücadele Hareketi sayesinde tüm planları sekteye uğruyor. Kurtuluş Savaşı’nın hangi zorluklarla kazanıldığını daha kolay anlamak için bu tür önemli yayınların neşri çok faydalı, tarihseverlere tavsiye ederim.” (İlber Ortaylı)

İstanbul'da İşgal Günleri

Kolektif

Kronik Kitap

S.: 432

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KUZEYLİLER - BİR VİKİNG EFSANESİ

Bu kitap, Vikinglerin sosyal hayatlarını ya da sanatsal başarılarını aktarmaktan ziyade Vikingleri tarihöncesi Pagan kökenlerinden Hıristiyan Avrupalılara dönüşmelerine dek, daha geniş coğrafi ve tarihsel bağlamlarına konuşlandırmayı amaçlar. Bu yaklaşım, Viking Çağı’nın farklı yerlerde farklı zamanlarda başladığını ve sona erdiğini ortaya çıkarır.

Kuzeyliler - Bir Viking Efsanesi

John Haywood

İnkılap Kitabevi

S.: 384

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ANTİK DÜNYALAR

Antik Dünyalar – Doğu ve Batı’nın Muhteşem Tarihi, antik insanların kendi geçmişlerini hayal etme, yeniden hayal etme ve o geçmişi kendileri, içinde yaşadıkları zamanlar ve gelecekleri hakkındaki süregiden diyalog ve tartışmanın bir parçası yapma biçimlerini kesin bir şekilde gösteriyor.

Antik Dünyalar

Michael Scott

İnkılap Kitabevi

S.: 400

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ŞEF AKADEMİSİ

Kendi mutfağını işletmeyi hiç düşündün mü? Eğer cevabın evet ise, Şef Akademisi’ne kayıt ol ve dünya çapında bir şef olmak için gereken becerileri öğren. Görünüşü ve tadı muhteşem bir yemeği nasıl yapacağını öğrenecek, başarılı bir lider olmak için neler gerektiğini keşfedecek, kendi şef şapkanı ve daha fazlasını yapacaksın. Hadi, önlüğünü al ve yemek yapmaya başlamak için hazırlan!

Şef Akademisi

Steve Martin

Çev.: Doğucan Yenidünya

Eksik Parça Yay.

S.: 64

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ZAMANDA PİŞEN YEMEKLER

Zamanda Pişen Yemekler

Tijen Aydınel Sirkecioğlu

İnkılap Kitabevi

S.: 216

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BUNU HERKES BİLİR

Herkesin hafife aldığı şu grotesk tarih kortejinin birbirinden ilginç kahramanlarının yaratacağı hafif bir tebessümden ve sıra dışı anekdotların verdiği şaşkınlıktan daha fazlasını hedefliyoruz: Okuyucunun geçmişini ve bugününü daha iyi kavrayıp geleceğini daha iyi planlamasını sağlamak ve ona entelektüel bir derinlik kazandırarak daha kaliteli bir yaşam sürmesine yardımcı olmak. Emrah Safa Gürkan’ın mizahla zekâyı buluşturduğu Bunu Herkes Bilir, hangi yaşta olursa olsun kendini geliştirmek için öğrenmeye zaman ayıranların zevkle okuyacağı bir başucu eseri…

Bunu Herkes Bilir

Emrah Safa Gürkan

Kronik Kitap

S.: 304

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TİMUR’UN SARAYINDA

Ahmet Deniz Altunbaş’ın eski Fransızca aslından çevirip notlandırdığı Timur’un Sarayında; Timur, Mîrân Şah ve Fransa Kralı arasındaki yazışmaların yanı sıra Timur ve elçisi hakkında dönemin muhtelif kroniklerinde verilmiş bilgileri de içeriyor. En önemlisi de Timur’un hükümdarlığına dair teferruatlı anlatımıyla bu konu üzerinde incelemeler yapan araştırmacılar ve tarihe meraklı okurlar tarafından da büyük bir beğeni ile okunmayı hak ediyor.

Timur’un Sarayında

Sultaniyeli Johannes

Çev.: Ahmet Deniz Altunbaş

Kronik Kitap

S.: 112

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GENÇLİK REÇETELERİ

Uzun ve sağlıklı bir ömür sürmek elimizde! Hepimiz uzun, sağlıklı ve keyifli bir ömür sürmek isteriz. Elden ayaktan düşmeden. Gücümüzü, enerjimizi ve yaşam arzumuzu kaybetmeden. Peki acaba bu mümkün mü? Mümkün... Miras aldığımız genlerimizi, cinsiyetimizi, takvim yaşımızı değiştiremeyiz, ama çevresel koşullarımızı değiştirerek bunu başarabiliriz! “Sayarak Zayıfla” sisteminin yaratıcısı Dr. Ayça Kaya, Gençlik Reçeteleri’nde bilimsel araştırmalar ışığında beden, ruh ve zihin sağlığını koruyarak yaşanacak uzun ve sağlıklı bir ömrün şifrelerini açıklıyor. Hayatımızda, beslenmemizde yapacağımız küçük ve basit değişikliklerle ömrümüze ömür katmanın ve genç kalmanın zor olmadığını anlatıyor. › Stresle başa çıkma yöntemleri › Egzersizin faydaları › Beyin sağlığını korumanın yolları › Sağlıklı kiloya ulaşmanın formülü › Yaşlanmayı yavaşlatan yiyecekler › Gençleştiren mönüler › İnsülin direncini kırmanın yolları Hepsi ve daha fazlası Gençlik Reçeteleri’nde!

Gençlik Reçeteleri

Ayça Kaya

Doğan Kitap

S.: 184

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NOTLAR 6 – 1950 ÖNCESİ CEZAEVİ NOTLARI

1950 Öncesi Cezaevi Notları adı altında toplanan bu ciltte Kemal Tahir’in yazmayı düşündüğü romanlar için aldığı notların yanı sıra dönemin siyasi ve kültürel havasına dair düşünceleri de yer alıyor. Edebiyatımızın en önemli yazarlarının başında gelen Kemal Tahir, Notlar aracılığı ile bugünün ve yarının yazarlarına neyi nasıl yapacaklarına dair ipuçları sunuyor.

Notlar 6 - 1950 Öncesi Cezaevi Notları

Kemal Tahir

İthaki Yay.

S.: 448

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SİSTEM HATASI

Sistem Hatası, Snowden’ın Beltway’deki çocukluk yıllarından CIA ve NSA’ye, ajanlıktan gerçeklerin kamuoyuna açıklanmasına ve sürgüne uzanan soluk kesici bir macera. Hakikati açıklamak için her şeyini feda etmeyi göze alan bir adamın öyküsü. Dijital çağın en çarpıcı ve klasikleşmeye aday biyografilerinden biri.

Sistem Hatası – ABD’nin Dünyayı Nasıl Gözetlediğini İfşa Eden Ajanın Hikâyesi

Edward Snowden

Epsilon Yay.

S.: 384

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HUŞ AĞAÇLARININ SESSİZLİĞİ

Hakan Yaman, kaybolan bir kadının izini sürerken, hayatlarımızı bir kez daha, yeniden başlatmanın mümkün olup olmayacağını sorgulatıyor. Fotoğraftaki Kadın’la Yunus Nadi Roman Ödülü’ne layık görülen yazardan insan ilişkilerindeki ve hayatlarımızdaki önceliklere dair derinlikli, düşündürücü bir roman.

Huş Ağaçlarının Sessizliği

Hakan Yaman

Sia Yay.

S.: 176

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Damla Karakuş

[email protected]

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