Yeni eğitim sisteminde zorunlu ders sayısında değişiklik

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanan Yeni Ortaöğretim Modeli ile liseye giden öğrenciler için yeni bir dönem başlıyor.

2020-2021 eğitim-öğretim yılında 9'uncu sınıflardan başlayacak ve kademeli bir geçiş süreci olacak olan sistemde; ders sayıları azalacak ve liselerde "kariyer ofisleri" oluşturulacak.

5 DERS ZORUNLU OLMAKTAN ÇIKTI

Öte yandan, birçok ders de seçmeli hala getirildi.

Buna göre, 9'uncu sınıfta beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar, müzik, sağlık bilgisi, trafik kültürü mecburi ders olmaktan çıktı.

Ayrıca fizik, kimya, biyoloji dersleri yerine birinci dönemde; doğa bilimleri deneyimi, ikinci dönemde doğada enerji ve enerji dönüşümleri geldi.

Tarih ve coğrafya derslerinin yerini ise birinci dönemde sosyal bilimler deneyimi, ikinci dönemde sosyal bilim çalışmaları aldı.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI İLE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TÜM SINIFLARDA ORTAK

Ortak dersler; Türk dili ve edebiyatı, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil 1, matematik uygulamaları 1, doğa bilimleri deneyimi ve sosyal bilimler deneyimi olarak sıralandı.

10. ve 11. sınıftaki ortak dersler; Türk dili ve edebiyatı, din kültürü ve ahlak bilgisi, bilgi kuramı ve uygulamaları oldu.

12. sınıftaki ortak dersler Türk dili ve edebiyatı, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile din kültürü ve ahlak bilgisi olarak tespit edildi.

Öğrenciler ortak derslerin yanı sıra 10, 11 ve 12’nci sınıflarda yabancı dil, matematik, fen bilimleri, sosyal ve beşerî bilimler gruplarından da en az bir ders seçmek mecburiyetinde olacak.

9. sınıfta ortak ders sayısı 13’ten 6'ya; 10. sınıfta 12’den, 11. sınıfta 8’den ve 12. sınıfta 7’den üçe indirildi.

Bütün sınıflarda ortak olan ders sayısı ise 2 oldu. Bu dersler Türk dili ve edebiyatı ile din kültürü ve ahlak bilgisi olarak belirlendi.



Yeni sistemde öğrenci, kendi kişisel ders programını oluşturabilecek. Bu konuda rehberlik sistemi, öğrencilere yardımcı olmak için daha güçlü biçimde kullanılacak.