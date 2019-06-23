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Yeni teknolojiyle kazaların önüne geçilecek

İngiltere'de yayalar için geliştirilen LED aydınlatmalı uyarılar, sürücülerin işini kolaylaştıracak.

Haber Merkezi | 23.06.2019 - 15:10..
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İngiltere'de Londra merkezli bir firma, kazaların önüne geçmek için kolları sıvayarak yepyeni bir çalışma başlattı.

SÜRÜCÜLERE LED'Lİ UYARI

Geliştirilen yeni teknolojiyle birlikte sürücülerin, göremedikleri kör noktalar artık LED ışıklandırmalarla aydınlatılacak ve sürücülerin uyarılması daha kolay olacak.

Yeni teknolojiyle kazaların önüne geçilecek VİDEO

KAZALARIN ÖNLENECEK

Şirket, bu LED teknolojiyle birlikte İngiltere'de karşıdan karşıya geçerken meydana gelen 7 binden fazla kazanın önüne geçileceğini belirtiyor.

Yeni teknolojiyle kazaların önüne geçilecek

Yeni teknolojiyle kazaların önüne geçilecek

Yeni teknolojiyle kazaların önüne geçilecek

Yeni teknolojiyle kazaların önüne geçilecek

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