İngiltere'de Londra merkezli bir firma, kazaların önüne geçmek için kolları sıvayarak yepyeni bir çalışma başlattı.

SÜRÜCÜLERE LED'Lİ UYARI

Geliştirilen yeni teknolojiyle birlikte sürücülerin, göremedikleri kör noktalar artık LED ışıklandırmalarla aydınlatılacak ve sürücülerin uyarılması daha kolay olacak.

Yeni teknolojiyle kazaların önüne geçilecek VİDEO



KAZALARIN ÖNLENECEK

Şirket, bu LED teknolojiyle birlikte İngiltere'de karşıdan karşıya geçerken meydana gelen 7 binden fazla kazanın önüne geçileceğini belirtiyor.