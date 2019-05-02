Yeni Zelanda’da terör mağduru Zekariya Tuyan hayatını

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye yapılan terör saldırısında yaralanan Zekeriya Tuyan’dan acı haber geldi.
HAYATINI KAYBETTİ
Terör saldırısında Tuyan’ın bacağına ve sırtına kurşun saplanmıştı. Sırtına isabet kurşun iç organlarını da zarar vermişti. Yaralanan Türk vatandaşı hayatını kaybetti.
Yeni Zelanda'ya giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağında terör saldırısında yaralanan Zekeriya Tuyan'ın ailesiyle birlikteydi.