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Yenikapı’da teravih namazında yüz binlerce kişi saf tuttu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının Yenikapı’da açık havada düzenlediği Enderun teravih namazına vatandaşlar yoğun kalabalık sağladı.

İHA | 02.06.2019 - 00:00..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un Fethinin 566’ncı yılı dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı organizasyonu ile ‘313 bin kişi ile Enderun teravih namazında buluşuyoruz’ etkinliğine katıldı.

Yenikapı’da teravih namazında yüz binlerce kişi saf tuttu

YÜZBİNLERCE KİŞİ KATILDI

Yenikapı alanındaki Enderun Teravih Namazı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Yerlikaya ve yüz binlerce vatandaş yer aldı.

Yenikapı’da teravih namazında yüz binlerce kişi saf tuttu

Enderun Teravih Namazı için yüzbinlerce insan açık havada saf tuttu. Alanı dolduran saflar, dışarı kadar taştı. Bazı vatandaşlar yer bulmakta güçlük çekti.

Yenikapı’da teravih namazında yüz binlerce kişi saf tuttu

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Yenikapı’da teravih namazında yüz binlerce kişi saf tuttu

Yenikapı’da teravih namazında yüz binlerce kişi saf tuttu

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