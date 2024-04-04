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ensonhaber.com

Yerel seçim sonrası liderlerin değerlendirmeleri devam ediyor.

Seçimden yüzde 0,07 oy oranı ile çıkan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 31 Mart'tan sonra ilk kez konuştu.

Basın toplantısı düzenleyen Davutoğlu sonuçları yorumladı.

Davutoğlu, CHP'nin birinci parti olmasını, olağanüstü başarısına değil iktidara büyük tepkinin halkı en güçlü alternatife yönlendirmesine bağladı.

Davutoğlu ayrıca 6'lı masanın CHP'nin başarısında büyük rol oynadığını söyledi.

"CHP'nin başarısında 6'lı masanın payı büyük"

Davutoğlu şöyle konuştu:

Bir toplumsal barış projesi olarak gördüğüm 6'lı masa tecrübesinin karşıt kitleleri birbirine yakınlaştırarak oluşturduğu psikolojik iklim bu başarıda önemli bir paya sahiptir.