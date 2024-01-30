AK Parti'nin İstanbul'da seçmenin karşısına çıkacak iki kadın adayı İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday gösterdiği Bayrampaşa adayı İlknur Kovaç Bayraktar vaatleri ile Sancaktepe adayı Şeyma Döğücü ise bir önceki dönemde yaptığı hizmetlerle dikkat çekiyor.

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Yerel seçim yarışında AK Partili adayların kampanyaları başladı.

Özellikle İstanbul'da, İstanbulluları eski huzurlu günlerine döndürmek için özel ve iddialı bir çalışma var.

Halkın istediği isimleri aday yapan ve seçmenin memnun olduğu başkanları yeniden aday gösteren AK Parti'de, 2 kadın aday dikkat çekiyor.

İlk isim, Bayrampaşa adayı Avukat İlknur Kovaç Bayraktar...

"Bayrampaşa'ya kadın eli değecek"

Uzun istişareler sonusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olarak Bayrampaşalıların karşısına çıkardığı Bayraktar, çalışmalarına başladı.

AK Parti'nin kurucularından biri olan ve uzun yıllardır çeşitli kademelerinde görev yapan Bayraktar, hizmet sırasının kendisine gelmesiyle kolları sıvadı.

Teşkilattan belediye başkanlığına

1979 yılında İstanbul'da doğan ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra serbest avukatlık yapmaya başlayan İlknur Kovaç Bayraktar, İBB Meclis Üyeliği gibi AK Parti içerisinde görevler aldı.

Seçim kampanyasında Bayrampaşa'nın sorunlarını çözmek için güçlü bir kadın elinin gerekli olduğunu vurgulayan Bayraktar; çevre, ulaşım, kentsel dönüşüm ve ulaşım gibi konularda dikkat çeken projeleriyle öne çıkıyor.

'Bayrampaşa'ya kadın eli değecek' sloganı ile seçmenin karşısına çıkan Bayraktar, kadın eli değen ilçenin daha yaşanabilir ve daha huzurlu bir yer olacağına vurgu yapıyor.

Kadın kollarından başkanlığa

AK Parti'nin bir diğer kadın adayı ise Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü...

İstanbul'da bir önceki dönemde görev yapan ve ilçesinde beğeniyle takip edilen başkanların başında gelen Döğücü, ikinci kez aday gösterildi.

AK Parti’nin kuruluşuyla birlikte 2002 yılında İstanbul İl Kadın Kolları Kurucu Üyesi olarak siyasete giren Döğücü de AK Parti'nin çeşitli kademelerinde yıllarca grev yaptı.

2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi seçilerek yerel yönetim tecrübesi kazanan Döğücü, 2019'da da Sancaktepe Belediye Başkanı olarak seçilerek göreve başladı.

5 yılda 268 proje

Döğücü, daha çok sosyal projelerle ve ilçeye kazandırdığı eserlerle dikkat çekiyor.

Göğücü'nün liderliğinde 7 gün 24 saat esaslı çalışma prensibi ile 5 yılda 268 proje üreten Sancaktepe Belediyesi, bu anlamda İstanbul'da dikkat çeken ilçelerden biri oldu.

Bu 5 yılda açtığı 6 kütüphaneyle geleceğin ilim ve bilim dünyasına da yatırım yapan Döğücü, İBB'nin hafriyat dökerek inşasını durdurduğu Sancaktepe Metrosu'nu yeniden başlatmasıyla da Türkiye çapında ismini duyurdu.