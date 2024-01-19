AK Parti'nin İzmir adayı Hamza Dağ'ı mercek altına aldık 31 Mart seçimlerinde İzmir'i CHP'nin elinden kurtarıp, yıllardır mahrum kaldığı hizmetleri hayata geçirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından aday gösterilen Hamza Dağ'ın parlak özgeçmişini ve İzmir ile yakın ilişkisini derledik.

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ensonhaber.com

AK Parti'de 31 Mart hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Bu kapsamda büyükşehir ve illerde adaylar belli oldu.

Dün Ankara'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adayları tek tek açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir'de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ı aday gösterdiğini duyurdu.

Uzun yıllardır yatırım ve hizmetten yoksun İzmir için bir umut olarak algılanan Dağ'ın adaylığı, heyecanla karşılandı.

Yıllardır CHP'nin kalesi olarak görülen ve "nasıl olsa oy veriyorlar" anlayışıyla hizmetten ve projeden yoksun yönetilen İzmir'de, Dağ'ın adaylığının açıklanmasıyla beklenti de arttı.

Beklentinin artmasının nedeni ise aday gösterilen ismin, İzmir ile olan ilişkisi ve parlak özgeçmişi...

Eğitimini İzmir'de tamamladı, siyasete İzmir'de girdi

İzmir'i en iyi tanıyan ve uzun süredir İzmir'in sorunlarını yakından takip eden Dağ, 1 Mart 1980'de Manisa Demirci'de doğdu.

Hamza Dağ, eğitimini İzmir'de tamamladı.

Dağ, 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2000 yılında mezun oldu.

Gençlik yıllarında çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yapan Dağ, siyasete de AK Parti Gençlik Kolları’nda başladı ve milletvekili olmadan önce İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı.

AK Parti'de birçok pozisyonda görev yaptı

Hamza Dağ, 2011 yılından 2023 yılanına kadar 4 dönem İzmir Milletvekilliği yaptı, böylelikle en uzun süre İzmir Milletvekilliği yapan siyasetçiler arasına girdi.

2014 yılından bu yana AK Parti MKYK üyeliği yapan Dağ, 2017’de AR-GE’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

2018 genel seçimleri ve 2019 yerel seçimlerinde partinin araştırma ve anket çalışmalarının başında olan Dağ, burada geçirdiği başarılı süreçten sonra Tanıtım ve Medya’dan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine yükseldi ve 100 yılın seçimi olarak değerlendirilen 2023 seçimlerinde AK Parti’nin seçim kampanyasını başarıyla yürüttü.

İzmir'in evladı

Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en çok güvendiği ve en yakınındaki isimlerden biri oldu. Siyasette mütevazılığı, çalışkanlığı, güler yüzlü oluşu ve vatandaşlarla iyi ilişkileriyle biliniyor. Genç ve dinamik bir politikacı olan Dağ, İzmir’de okuyup mesleğe burada adım atması, siyasete İzmir’de başlayıp uzun süre şehrin milletvekilliğini yapması, dolayısıyla kente sokak sokak hâkim olmasıyla tam bir İzmir çocuğu, İzmir’in evladı...

Her İzmirlinin rehberinde numarası var

İzmir’in köylerinden merkez ilçelerine kadar her görüş ve aidiyetten vatandaşa temas etmesiyle bilinen Dağ’ın telefon numarası, çoğu İzmirlinin rehberinde yer alıyor. Bu da Dağ'ı kolaylıkla ulaşılabilir kılıyor.

Bir röportajında İzmir-Ankara arası ulaşımında sık sık karayolunu tercih ettiğini belirten Dağ, bunun sebebini ise “Yoğun programı sebebiyle telefonlarına cevap veremediği vatandaşlara yol boyunca dönüş sağlamak ve onların sorunlarına çare bulmak” sözleriyle açıklıyor.

Annesi ev hanımı, babası emekli memur olan Hamza Dağ, yetiştiği ortam ve aile yapısı bakımından bir Cumhuriyet çocuğunun hayatta nerelere gelebileceği konusunda örnek bir isim...

Parti fark etmeksizin her talebe koşturan bir İzmirli

İzmir’in sorunlarına detaylı şekilde vakıf olan Hamza Dağ’ın, hükümetin İzmir’e yaptığı yatırımları yakından takip ettiği ve projelerin hayata geçirilmesinde aktif rol aldığı İzmir kamuoyunca yakından takip ediliyor

Ayrıca siyasette görev aldığı süre boyunca yerel yönetimler konusunda parti ve isim gözetmeksizin talepleri dikkate alıp, yardımcı olmaya çalıştığı da İzmirlilerin bildiği bir durum.

Bu kapsamda mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, birçok açıklamasında Hamza Dağ’a çeşitli konularda verdiği destekler için teşekkür ettiği de biliniyor.

İzmir’deki CHP’li belediyelerin, Ankara’daki işlerini çözmek için de sık sık Hamza Dağ’a ulaştıkları ve sorunların çözümleri için katkı koyduğu şehirde halk arasında konuşulan bir durum olarak göze çarpıyor.

Ailesiyle Bayraklı'da yaşıyor

Dağ'ın bunların yanında İzmir’in spor kulüpleri ile de yakın temasta olduğu ve şehre birçok spor tesisinin kazandırılması için risk alarak elini taşın altına soktuğu biliniyor.

Eşi öğretmen olan 4 çocuk babası Hamza Dağ, uzun süredir Bayraklı’da ikamet ediyor.