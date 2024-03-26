Ali Babacan Trabzon'da aradığını bulamadı: Sönük il başkanlığı açılışı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı partisinin Trabzon İl Başkanlığı’nın açılış töreninde 20 kişiye konuşma yaptı.

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İHA

Yerel seçim çalışmalarında son haftaya girildi.

Muhalefet partileri de çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda dün akşam saatlerinde Trabzon’a gelen Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, bugün Ortahisar ilçesindeki bir iş hanında Trabzon İl Başkanlığı’nın açılış törenini gerçekleştirdi.

Açılışa 20 kişi katıldı

İş hanının girişinde kurulan kürsüde bir konuşma yapan Babacan, basın mensupları ve koruma polislerinin dahil yaklaşık 20 kişiye seslendi.

"Şehzadeler diyarındayız"

Konuşmasına "Bugün kadim şehrimizdeyiz. Şehzadeler diyarındayız. Nice padişahın doğduğu Fatih'in fethettiği şehirdeyiz. Aynı zamanda Trabzonspor'un şehrindeyiz" diyerek başlayan Babacan "Bu mübarek Ramazan ayı her ne kadar vatandaşlarımızın çok zorluklar, sıkıntılar çektiği bir ay olsa da Gazze’deki durum bizim şuan Türkiye’de yaşadığımız her türlü sıkıntıdan çok daha zor çok daha kötü bir durum” dedi.

İl binasını gezdi

Açılış konuşmasının ardından beraberindekilerle birlikte kurdeleyi kesen Babacan daha sonra İl Başkanlığı binasını gezdi. Partililerle hatıra fotoğrafı çektiren Babacan daha sonra seçim otobüsü ile şehir turu attıktan sonra ilçeleri ziyaret etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)