CHP'de DEM Parti krizi: Belediye başkanlarına beyanname kararı CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın belediyeyi kazanınca DEM'lilere kapıları kapatacağını söylemesiyle başlayan parti içi krizde CHP Genel Merkezi, tüm adaylarına eşit hizmet beyanname bildirisi gönderdi.

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ensonhaber.com

Kurultay, adaylık, meclis üyeliği derken CHP'de kavga bitmiyor.

Bu kez krizin adı, ittifak ortağı PKK terör örgütünün siyasi temsilcisi DEM Parti...

Birçok ilde ittifak kurarak ortak aday çıkartan ve PKK yandaşlarını belediye meclis üyeliği listelerine alan CHP'de CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın DEM Parti çıkışı, ortalığı karıştırdı.

Köksal, belediyeyi kazandıktan sonra makamının kapılarını DEM Parti hariç tüm partilere sonuna kadar açacağını söyledi.

DEM Parti'den cevap gecikmedi.

"Cevabı sandıkta vereceğiz"

Konya'da konuşan DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM seçmeninin bu tavra gerekli cevabı sandıkta vereceğini belirterek, "Diyor ki 'ben belediyeyi alırsam DEM Partililer kapıdan giremez'. Biz bu ırkçı anlayışı reddediyoruz. Bu zehirli dilli kullanan Kürt düşmanlarının kapıları kapalıdır. Bunlara 31 Mart’ta Kürtler gerekli cevabı verecek." dedi.

Özgür Özel 'sürçü lisan' dedi

İttifak ortağı DEM Parti'den tepki alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'sürçü lisan' olarak değerlendirdiği açıklamadan sonra Köksal, sözlerinin arkasında olduğunu açıkladı.

Bu kez tepki, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

İmamoğlu, Köksal'a isim vermeden kendisine başka parti bulmasını söyledi.

Başkan adaylarına beyanname

Büyüdükçe büyüyen kavgada son noktayı Özgür Özel koydu.

Kütahya'da partisinin düzenlediği mitingde konuşan Özel, tüm başkanlarının seçimden sonra her partiye kapılarının açık olacağını, bu yönde başkanlara beyanname göndereceklerini açıkladı.

"Toplum kesimlerini ayrımsız kucaklamaya devam edecektir"

Açıklamanın ardından partinin resmi hesabından bildiri yayınlandı. Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi, bir asrı aşan tarihimizde olduğu gibi, bugün de siyaset ve yönetim anlayışının temeline Cumhuriyeti, demokrasiyi, eşit yurttaşlığı, halkçılığı koymaktadır.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ten devraldığımız tarihsel sorumluluğumuz ışığında halkın tüm kesimlerini ayrım gözetmeksizin kucaklamayı, halkımızın sorunlarına çözüm üretmeyi, halkımızla omuz omuza ülkemizi bulunduğu noktadan daha ileriye taşımayı en büyük görevimiz kabul ediyoruz.

100 yıl önce emperyalizme karşı bağımsız, eşit, özgür bir ülkeyi kuran iradenin torunları olarak bugün de eşit, özgür, birlikte zengin ve barış içinde yaşayan bir ülke inşa etme hayalimiz ve irademiz her zamankinden daha güçlü.

Türkiye'yi kimlikler üzerinden ayrıştıran kutuplaştırıcı siyasetin karşısında inanç, etnik köken, yaşam tarzı, sosyoekonomik durum, siyasi görüş ayrımı yapmaksızın tüm halkı kapsayan ve kucaklayan bir siyaseti kurmakta kararlıyız.

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine giderken, bu anlayışın ve ilkelerin en açık ifadesi olan, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel tarafından liderliği yapılan Türkiye İttifakı'nı yurdumuzun dört bir köşesinde kararlılıkla kuruyor ve büyütüyoruz.

Halkçı belediyeciliği rehber edinen, gücünü halkın iradesinden alan Cumhuriyet Halk Partili belediyeler ,geçmişte ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de tüm toplum kesimlerini ayrımsız kucaklamaya devam edecektir. Bugün yönetmekte olduğumuz ve 31 Mart 2024'ten itibaren yönetmeye başlayacağımız tüm belediyelerimizin kapıları herkese sonuna kadar açık olacak, tek bir yurttaşımız dahi kimlikleri nedeniyle haklarından ve kamu hizmetlerinden yoksun bırakılmayacaktır.

Tüm halkımızı 31 Mart 2024'te Türkiye İttifakı'nda buluşmaya davet ediyoruz."