CHP'de seçim hazırlığı! Takip merkezi görüntülendi Her seçimde iddialı açıklamalarla seçime girilen ve her seçim gecesi çöken CHP' takip sisteminde bu seçimde de iddialı bir hazırlık yapıldı. Kapılarını meydaya açan takip merkezinde son tatbikat yapıldı.

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ANKA

31 Mart Yerel Seçimlerine artık saatler kaldı.

Yarın oy kullanma işleminden sonda seçimin en heyecanlı kısmı olan sayım süreci başlayacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nun yanında partiler de bir yandan sandık sonuçlarını yakından takip edecek.

Her seçimde çöken CHP takip sistemi yine iddialı

CHP Genel Merkezi seçim sonuçları ve oy kullanma günü için yaptığı teknik ve teknolojik hazırlıkları tamamladı.

Her seçimde iddalı açıklamalarla seçime hazırlanan CHP birimi ve sistemi şimdiye kadar sağlam bir seçim süreci geçiremedi.

Seçim geceleri belli çöken CHP sistemi bu seçimde de iddialı bir çıkışla seçime giriyor.

Son seçim gecesi tatbikatı yapıldı

CHP’nin dijital birimi, geçtiğimiz gün dördüncü ve son seçim gecesi tatbikatını gerçekleştirdi.

ANKA Haber Ajansı, CHP'nin dijital üssünde yapılan dördüncü tatbikatı görüntüledi.

CHP Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın tatbikatı, partisinin seçim gecesi için hazırlık yaptığı dijital çalışmaları ve sandık güvenliği önlemlerini ANKA Haber Ajansı’na anlattı. Pınar Uzun Okakın’ın açıklamaları şöyle:

"Dünyanın en güçlü, en büyük veri merkeziyle çalışıyoruz”

Biz CHP olarak gerekli tüm önlemleri, aklınıza gelen, belki yaşanmayacak olan tüm felaket senaryolarına hazırlanmak üzere çok güçlü bir süreç inşa ettik. Dolayısıyla aslında yerel seçimlerin hem teknik hem insan gücü mobilizasyonu açısından, eş güdümlü çalışması gereken bu sistemini aylar önce kendimizi hazır vaziyete getirmek üzerine büyük bir çaba gösterdik.

Neleri önemsedik? Ve bu doğrultuda ne yaptık? Biz CHP olarak öncelikle teknik anlamda siyasi iktidarın elindeki güç kapsamında belki sistemlerimize yönelik saldırıları şiddetlenebilir düşüncesiyle alınması gereken tüm önlemleri aldık.

Dünyanın en güçlü, en büyük veri merkeziyle çalışıyoruz. Yedeklemelerimiz, stres ve yük testlerimiz, penetrasyon sızma testlerimiz ve seçim günü oluşabilecek olası trafiğin bin katı ağırlığında bir yükü ne derece kaldırabiliyoruz diye düşündüğümüz tüm yönleri aslında aylar önce hazır vaziyete geldik. Yani biz bu seçim sürecine dijital anlamda aylar önce hazır vaziyette beklerken kendimizi bulduk."

"Eksiksiz bir çalışma inşa ettik. Bu konuda hiçbir şüphemiz yok”

Eksiksiz bir çalışma yaptıklarını söyleyen Okakın, sözlerine şöyle devam etti: