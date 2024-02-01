CHP'nin merakla beklenen İzmir adayı belli oldu.
Tunç Soyer'in üzeri çizilen İzmir'de, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay aday gösterildi.
İzmir'deki bu değişiklik muhalefette yeni bir kavga başlattı.
CHP'de Özgür Özel muhalifleri ve Ekrem İmamoğlu destekçileri yönetime ateş püskürdü.
CHP'deki bu tartışmalara DEM Parti de katıldı.
Tunç Soyer'in aday gösterilmemesine DEM Parti'den tepki
Adaylarını CHP'nin adayına göre belirleme stratejisiyle ilerleyen DEM Parti'den, Tunç Soyer'in üzerinin çizilmesine tepki geldi.
Tunç Soyer ile CHP'nin yola devam edeceği tahminleri yapılan DEM Parti'de beklenti karşılanmayınca teşkilattan itirazlar yükseldi.
Bu kapsamda Cemil Tugay'ın tercih edilmesi, DEM'in İzmir'de aday çıkarmama kararını değiştirdi.
Konuyu köşesine taşıyan İsmail Saymaz, parti içinden aldığı bilgileri aktardı.
DEM Parti İzmir'de aday çıkartacak
Saymaz, parti adına konuşan bi DEM'linin "İzmir'de aday çıkarmayı tartışmıyorduk. Tugay'a bir tepkimiz olmamakla beraber örgütümüzde Soyer'in gösterilmemesine eleştiriler var." ifadelerini aktardı.
Bu durumda İzmir'de, DEM Parti'nin muhtemel adayları yeniden tartışılmaya başlandı.
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