Cumhur İttifakı'nın Trabzon ilçe belediye başkan adayları

Beşirli Spor Salonu'nda düzenlenen Trabzon Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları tanıtım töreninde başkan adayları tek tek tanıtıldı.
AK Parti'nin Trabzon ilçe belediye başkan adayları
AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç,
Ortahisar Belediye Başkan adayı Ergin Aydın,
Akçaabat Belediye Başkan adayı Osman Nuri Ekim,
Araklı Belediye Başkan adayı Hüseyin Avni Çebi,
Arsin Belediye Başkan adayı İbrahim Küçük,
Çaykara Belediye Başkan adayı Hanefi Tok,
Dernekpazarı Belediye Başkan adayı Mehmet Aşık,
Düzköy Belediye Başkan adayı Selim Çelenk,
Hayrat Belediye Başkan adayı Mehmet Nuhoğlu,
Köprübaşı Belediye Başkan adayı Ali Aydın,
Maçka Belediye Başkan adayı Koray Koçhan,
Of Belediye Başkan adayı Salim Salih Sarıalioğlu,
Sürmene Belediye Başkan adayı Hüseyin Azizoğlu,
Tonya Belediye Başkan adayı Osman Beşel,
Vakfıkebir Belediye Başkan adayı Muhammet Balta,
Yomra Belediye Başkan adayı Abdulkadir Özdemir ile
MHP'nin Çarşıbaşı Belediye Başkan adayı Ahmet Keleş,
Şalpazarı Belediye Başkan adayı Refik Kurukız ve
Beşikdüzü Belediye Başkan adayı Barış Öztürk
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