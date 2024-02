ensonhaber.com

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı.

Adaylar vaatlerini ve projelerini seçmenlere anlatmayı sürdürüyor.

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hamza Dağ, Habertürk TV'de Mehmer Akif Ersoy'un sunduğu canlı yayının konuğu oldu.

Hamza Dağ, İzmir'e dair vaatlerini ve projelerini sıralarken, merak edilen soruları da yanıtladı.

Hamza Dağ'ın açıklamalarından önemli ayrıntılar şöyle:



"İzmir sevdamız karşılık buluyor"

Şu an İzmir milletvekili değilim üç dönem kuralından dolayı. 4 dönem İzmir milletvekilliği yaptım. AK Parti Genel Başkan yardımcılığı devam ediyor. İzmir'de yıllardır siyaset yapıyoruz. Gençlik kollarından beri oradayız. Üniversiteye İzmir'e geldim. Hayatımın büyük bir bölümü İzmir'de geçti. Öğrencilik, iş, siyasi hayatım İzmir'in sokaklarında geçti. İzmir'in 33 ilçesini, mahallelerini iyi bilirim. Her mahallede izimiz vardır. O mahalleden biri milletvekili olduğumuz döneminde bize talebini iletmiştir, biz de karınca kaderince ilgilenmişizdir. Şehrimizin statlarının yapılmasında ilgilenmiştir. Şehir hastanesinde izimiz vardır. İzmir'in her bölgesinde izimizin olduğunu düşünüyorum. Her bölgesinde bir hikâyemiz var. Biz teşkilatın, belli kültürün içinden geliyoruz. Karar ne şekilde tezahür ederse ona saygı göstereceğimizi söyledik. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayıyım. İzmir sevdamızın karşılık bulduğunu görüyorum. Seçim sonucunu etkileyecek olan gri alan dediğimiz seçmende karşılık bulduğunu görüyorum. Yıllardır İzmir'de siyaset yapıyor olmak, İzmir'deki birçok seçmenle doğrudan veya dolaylı temas etmiş olmak bir avantaj.