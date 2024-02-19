Hamza Dağ: İzmir 5 yıl daha kaybedemez Habertürk canlı yayınına katılan Cumhur İttifakı'nın İzmir adayı Hamza Dağ, İzmir için hazırladıkları projelerin seçmende karşılık bulduğunu, İzmir'in bir 5 yıl daha kaybetme lüksü olmadığını söyledi.

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ensonhaber.com

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı.

Adaylar vaatlerini ve projelerini seçmenlere anlatmayı sürdürüyor.

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hamza Dağ, Habertürk TV'de Mehmer Akif Ersoy'un sunduğu canlı yayının konuğu oldu.

Hamza Dağ, İzmir'e dair vaatlerini ve projelerini sıralarken, merak edilen soruları da yanıtladı.

Hamza Dağ'ın açıklamalarından önemli ayrıntılar şöyle:



"İzmir sevdamız karşılık buluyor"

Şu an İzmir milletvekili değilim üç dönem kuralından dolayı. 4 dönem İzmir milletvekilliği yaptım. AK Parti Genel Başkan yardımcılığı devam ediyor. İzmir'de yıllardır siyaset yapıyoruz. Gençlik kollarından beri oradayız. Üniversiteye İzmir'e geldim. Hayatımın büyük bir bölümü İzmir'de geçti. Öğrencilik, iş, siyasi hayatım İzmir'in sokaklarında geçti. İzmir'in 33 ilçesini, mahallelerini iyi bilirim. Her mahallede izimiz vardır. O mahalleden biri milletvekili olduğumuz döneminde bize talebini iletmiştir, biz de karınca kaderince ilgilenmişizdir. Şehrimizin statlarının yapılmasında ilgilenmiştir. Şehir hastanesinde izimiz vardır. İzmir'in her bölgesinde izimizin olduğunu düşünüyorum. Her bölgesinde bir hikâyemiz var. Biz teşkilatın, belli kültürün içinden geliyoruz. Karar ne şekilde tezahür ederse ona saygı göstereceğimizi söyledik. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayıyım. İzmir sevdamızın karşılık bulduğunu görüyorum. Seçim sonucunu etkileyecek olan gri alan dediğimiz seçmende karşılık bulduğunu görüyorum. Yıllardır İzmir'de siyaset yapıyor olmak, İzmir'deki birçok seçmenle doğrudan veya dolaylı temas etmiş olmak bir avantaj.

"İzmir'in bir 5 yıl daha kaybetme lüksü yok"

Açık açık konuşuyorum, ben gerçekler üzerinde siyasetimi ve kampanyamı yapıyorum. Olgular üzerinde yapıyorum. Gerçekler üzerinde yapıyorum. Ben gerçek kişi olarak İzmirliyim. Ben ilk defa kampanya yapmıyorum İzmir'de. 4 defa milletvekili adayı olarak sahaya çıktım. Milletvekili olarak da şu anda gezdiğim sokaklarda da gezdim. Bu seçim kampanyasında bu noktada bir sorun olduğunu görmedim. Tarz olarak bir şeye söz verdim. 'Bu seçim kampanyasında bizden önceki dönemi kötülemeyeceğim' dedim. İnsanlar zaten yaşıyor. Yaşadıkları şeyleri telaffuz etsem ne olur. Ben yapacaklarıma odaklandım. İzmir'in 5 yılı daha kaybetme lüksü yok. Benden önceki dönemi kötülemek istemiyorum. Projelerimizi konuşmak istiyorum. İzmir projelerini gerçekleştirmek zorundayım. Bir yerde yemek yemiştik. Sonrasında Konak Belediye Başkan adayımız, İzmir Milletvekimiz Ceyda hanımla oraya gittik. Bütün yerler alkollü değil, kahve içilen yerler de var. Mekanları dolaştık. Videoda görülenden 10 kat daha fazla ilgi vardı. Biri oradan sesleniyor 'Oyum sana Hamza abi' diye. Bir başkası 'Bu kez oyumuz sana' diyordu. Biz her yerde seçim çalışması yapıyoruz. Gittiğimiz yerlerde belediyecilik konuşuyoruz. Bir belediye başkanı ne yapmalı? Alsancak Limanı'nı, kentsel dönüşümü, trafiği konuşuyoruz. Bazı yerlerde gürültülü ortam oluyor. Bazı masalarda oturuyoruz. Projelerimizi anlattık.

"İzmir'e iyi bir ufuk açabilmek için projelerimizin hayata geçmesi lazım"

Her siyasi parti 2023'te aday çıkarttı. Oradaki oy oranları ortada. Her seçimi kendi atmosferine göre değerlendirmek lazım. Ben de matematiği görüyorum. Mâlum CHP, Cumhur İttifakı, DEM, TİP, Zafer Partisi ne aldı? Kendi havası olduğu gibi her seçimin bu anlamda kendi içinde devam eden süreçler olur. Ben bu süreçleri bizim açımızdan olumlu noktada tezahür ettiğini düşünüyorum. İzmirliler'e 'Ben bu şehrin evladıyım ve hizmet etmek istiyorum' diyorum. İzmir'e iyi bir ufuk açabilmek için bizim projelerimizin hayata geçmesi lazım. 2024 seçimin çok daha farklı tezahür edeceğini düşünüyorum. Sabah kalkıyorum. Önce bir kahvaltı programı. Milletvekilliğinde bu kadar değildi ama büyükşehir belediye başkanı adaylığı deyince ailede akan sular duruyor. Ailem İzmir'de yaşamaktan çok mutlu. Akşam 22.00'den önce programlarımız bitmiyor. Esnaf gezisi, STK ziyareti. Daha çok kitlelere ulaşabilecek işler. Yıllardır İzmir'de siyaset yapmanın avantajla gittiğimiz yerde mutlaka daha önce hikâyemiz oluyor.

"Trafik ve kentsel dönüşüm önceliğimiz"

İzmir'de öncelikle ulaşımdan başlamamız lazım. Trafik ve kentsel dönüşüm önceliğimiz. Çevre yolu projemiz. Bunu bir an önce bitirmemiz lazım. Menemen-Koyundere'den başlayıp Buca-Çeşme-Aydın Otoyolu'na kadar büyüyen bir yol. 9 tane yerde şehirle irtibatı var. Yeni çevre yoluyla ilgili yanlış kanaat vardı; sadece transit geçişler için sözkonusu olacak diye. Ama 9 bağlantının şehir içine faydası olacak. Ağır tonajlı araçlar şehire girmeden gidebilecek. Burası 30 kilometre. Ulaştırma Bakanlığı yapacak. Biz bunu özel takip edeceğiz. Önümüzdeki dönem kesinlikle bu işi bitireceğiz. Benim yıllardır takip ettiğim iş bu. Şu aşamaya gelmesinde en fazla çaba sarfeden kişilerden biri olduğunu düşünüyorum. İzmirli hemşehrilerime özellikle söylemek istiyorum, bakın büyükşehir belediye başkanının etkisi, gücü çok daha farklıdır.

Toplam 12 kilometrelik yol projesi

İzmir Körfez Geçidi projesinde şu anda Mavişehir bölgesinde oturan hemşehrilerimizin taleplerinin daha çok arttığını gördüm. Binali Bey bu işi en iyi bilendir. Burası 10 kilometre olacak. Toplam 12 kilometre bir kısmı köprü, bir kısmı tüp geçit. Bu trafik için olmazsa olmaz gördüğümüz işlerden biridir. Birçok yerde battı çıkmı yapmak istiyoruz. Havalimanı yolunda Yeşildere'den geldiniz, Buca Köprüsü'nü geçtikten sonra battı çıktılar var. Ama öncesinde kavşak yapmak gerekiyor. Burası Karayolları ağına alınmıştı. Buraya battı çıktı yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yeşillik Caddesi'nde önceliğimiz altındaki boruları başka yere taşımak. Karşıyaka iskelesine battı çıktı yapmak suretiyle oradaki trafiği akıcı hale getirmek istiyoruz. Mürsel Paşa Gıda Çarşısı'nın orada battı çıktı yapmamız lazım. Bayraklı ile denizi buluşturmamız lazım bizim. Alsancak Garı'nın önünde de battı çıktı çalışmamız lazım trafiği rahatlatmak için. Bu yaza yetişmeyebilir, bu işi trafiği de kötü etkilememesi için okullar tatil olup, trafik azaldığında biz çalışırak bu işin tamamını bir yazda bitirmek istiyoruz.

"İzmir kartı genişletmek istiyoruz"

İzmir Terminali çok kötü durumda. Biz bunu önümüzdeki dönemde 1-2 sene içerisinde inşallah İzmir'e yakışan bir şekilde dönüştüreceğiz. İzmir kartı genişletmek istiyoruz. Genç İzmir, Engelli İzmir, Emekli İzmir, Sosyal İzmir, Anne İzmir kart gibi çeşitlendirelim istiyoruz. İnsanlara sürekli bir para vereceğiz, ücret vereceğiz dediğimizde bunun sonu yok. Biz hane giderini azaltarak, hane gelirine katkı sağlamak istiyoruz. Alsancak Meydan Projesi çok arzuladığımız işlerden. Biz burada istasyonu 500 metre geriye çektiğimizde meydan çıkıyor. Trafiği battı çıktı ile yolun altına aldığımızda arka taraftaki tarihi binaları da restore ederek birlikte bilişim vadisini arzu ediyoruz. Urla Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile entegre ederek.

Çiğli Arıtma Tesisi modernize edilecek

Çiğli Arıtma tesisini modernize edip daha iyi çalışmasını sağlayacağız. Ne yazık ki iyi çalışmadığı için arıtılmadan Körfez'e dökülen bir süreç var. Bu bizim en önem verdiğimiz işlerden birisi. Bir nevi çevre projesi. Biz bunu inşallah hem rehabilite edeceğiz, Çiğdi Arıtma tesisini tam kapasite çalıştıracağız. Hem Körfez'e pis su koymamış olacağız hem de dönüşümle büyükşehir belediyesine gelir etme durumumuz olacak.

İzmir'e 50 bin sosyal konut

İzmir'de konut üreten belediyeye ait şirket oluşturacağız. En son sosyal konut sayın Özfatura zamanında yapılmış. Ben İzmir'in dört bir tarafında 50 bin sosyal konut üretmeyi önemsiyorum. Yerinde dönüşüm kolay bir şey değil. Burada hemşehrimizden destek bekliyoruz. 50 bin konutta en önemli şartlarımızdan birisi 5 yıl İzmir'de ikamet etme şartı olacak. Engelli, şehit yakınları, gaziler önceliğimiz olacak. Bu şehirde bize kentsel dönüşüm sağlayacak. Hem kiralarda büyük düşme olacak.

"İstanbul'da AKM'yi nasıl yenilediysek, İzmir'de Opera binası da yenilenecek"