İBB'de DEM Parti'ye grup kurduracak CHP listeleri

Yerel seçim için resmi süreç işliyor.
Bu kapsamda Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kesin aday listelerini yayınladı.
Aday belirleme sürecinde 'kent uzlaşısı' adı altında anlaşan CHP ve PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin ortaklığı listelere yansıdı.
Kimi belediyelerde ortak aday çıkartan iki parti, kimi yerlerde ise adayını geri çekerek ittifak adayına destek açıkladı.
Hedef İBB'de DEM parti grubu
Bu iş birliğinde bir amaç daha ifşa oldu: İBB'de DEM grubu!
Özellikle İstanbul'da birçok ilçede CHP lehine seçimlerden çekilen DEM Partili isimler, İBB Meclisi için CHP listelerine doluştu.
CHP, ittifak kapsamında DEM Partili isimleri İstanbul'da 10 ilçede seçilebilecek sıralardan listelerine aldı.
Burada amaç ise İBB Meclisi'nde DEM Parti'nin grup kurabilmesi.
İşte CHP'nin, Kandil'de belirlenen ve CHP'nin 10 ilçede listelerine yerleştirdiği 31 isim:
CHP Sancaktepe listesindeki DEM'liler;
- Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül - 1. sıra
- HDP İstanbul İl Yöneticisi Nevzat Kılıç - 5. sıra
- Cevdet Dalkılıç - 7. sıra
- Dicle Özdaş - 8. sıra
- Abdullah Aydın 10. sıra
PKK sabıkalı isimler CHP listesinde
Bu isimler arasında, bebek katili Abdullah Öcalan lehine açıklama yapanlar ve PKK propagandası nedeniyle tutuklanan isimler dikkat çekiyor.
Elif Gül'ün 2023 Mayıs seçimleri öncesinde bir programda Öcalan'ın doğum gününü kutladığı ortaya çıkarken, Nevzat Kılıç'ın ise PKK'ya yönelik bir operasyonda yakalanıp tutuklandığı belirlendi.
Bu iki isim de 31 Mart'ta seçilmeleri durumunda CHP listelerinden İBB Meclisi'ne girmiş olacak.
CHP Beyoğlu listesindeki DEM'liler;
- DEM Parti PM üyesi Turabi Şen 1. sıra
- Elif Yıldırım 11. sıra
CHP Tuzla listesindeki DEM'liler;
- DEM Parti Tuzla adaylığından çekilen Hasan Özdemir - 3. sıra
- Musa Avyüzen 15. sıra
- Dilek Ateş 16. sıra
CHP Eyüpsultan listesindeki DEM'liler;
- DEM Parti Eyüpsultan İlçe Başkan adayı Servet Güzel - 3. sıra
- Hüseyin Cebe - (Kesin aday listesinde yer almadı)
CHP Üsküdar listesindeki DEM'liler;
- DEM Parti Üsküdar Belediye Meclis üyesi adayı Bülent Kaygun - 3. sıra
- Hüseyin Kazan - 13. sıra
CHP Zeytinburnu listesindeki DEM'liler;
- Yeşil Sol Parti Milletvekili adayı Abdulcebar Barış - 2. sıra
CHP Esenyurt listesindeki DEM'liler;
- Osman Yalçın - 3. sıra
- Yıldız Serinyel - 7. sıra
- Orhan Yeler - 9. sıra
- Mehmet Tel - 13. sıra
- Elvan Uçar Kordu - 16. sıra
- Menduh Kaplan - 19. sıra
- Murat Turgut - 20. sıra
- Güven Yılmaz - 22. sıra
- Kenan Özyolcu - 24. sıra
CHP Kartal listesindeki DEM'liler;
- Sinan Kılıç - 3. sıra
- Cemalettin Yüksel - 13. sıra
CHP Sarıyer listesindeki DEM'liler;
- İsmail Çarboğa - 3. sıra
- Mehmet Tel - 22. sıra
CHP Maltepe listesindeki DEM'liler;
- Suat Karaoğlan - 5. sıra
- Şükrü Akçadağ - 22. sıra
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