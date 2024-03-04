İBB'de DEM Parti'ye grup kurduracak CHP listeleri 'Kent uzlaşısı' adı altında ittifak yapan CHP ve DEM, İBB'de Kandil'in belirlediği isimlerin grup kurması için CHP meclis listelerinde 31 isme yer verdi.

ensonhaber.com

Yerel seçim için resmi süreç işliyor.

Bu kapsamda Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kesin aday listelerini yayınladı.

Aday belirleme sürecinde 'kent uzlaşısı' adı altında anlaşan CHP ve PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin ortaklığı listelere yansıdı.

Kimi belediyelerde ortak aday çıkartan iki parti, kimi yerlerde ise adayını geri çekerek ittifak adayına destek açıkladı.

Hedef İBB'de DEM parti grubu

Bu iş birliğinde bir amaç daha ifşa oldu: İBB'de DEM grubu!

Özellikle İstanbul'da birçok ilçede CHP lehine seçimlerden çekilen DEM Partili isimler, İBB Meclisi için CHP listelerine doluştu.

CHP, ittifak kapsamında DEM Partili isimleri İstanbul'da 10 ilçede seçilebilecek sıralardan listelerine aldı.

Burada amaç ise İBB Meclisi'nde DEM Parti'nin grup kurabilmesi.

İşte CHP'nin, Kandil'de belirlenen ve CHP'nin 10 ilçede listelerine yerleştirdiği 31 isim:

CHP Sancaktepe listesindeki DEM'liler;

Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül - 1. sıra

HDP İstanbul İl Yöneticisi Nevzat Kılıç - 5. sıra

Cevdet Dalkılıç - 7. sıra



Dicle Özdaş - 8. sıra



Abdullah Aydın 10. sıra



PKK sabıkalı isimler CHP listesinde

Bu isimler arasında, bebek katili Abdullah Öcalan lehine açıklama yapanlar ve PKK propagandası nedeniyle tutuklanan isimler dikkat çekiyor.

Elif Gül'ün 2023 Mayıs seçimleri öncesinde bir programda Öcalan'ın doğum gününü kutladığı ortaya çıkarken, Nevzat Kılıç'ın ise PKK'ya yönelik bir operasyonda yakalanıp tutuklandığı belirlendi.

Bu iki isim de 31 Mart'ta seçilmeleri durumunda CHP listelerinden İBB Meclisi'ne girmiş olacak.

CHP Beyoğlu listesindeki DEM'liler;

DEM Parti PM üyesi Turabi Şen 1. sıra

Elif Yıldırım 11. sıra



CHP Tuzla listesindeki DEM'liler;

DEM Parti Tuzla adaylığından çekilen Hasan Özdemir - 3. sıra

Musa Avyüzen 15. sıra



Dilek Ateş 16. sıra



CHP Eyüpsultan listesindeki DEM'liler;

DEM Parti Eyüpsultan İlçe Başkan adayı Servet Güzel - 3. sıra

Hüseyin Cebe - (Kesin aday listesinde yer almadı)



CHP Üsküdar listesindeki DEM'liler;

DEM Parti Üsküdar Belediye Meclis üyesi adayı Bülent Kaygun - 3. sıra

Hüseyin Kazan - 13. sıra



CHP Zeytinburnu listesindeki DEM'liler;

Yeşil Sol Parti Milletvekili adayı Abdulcebar Barış - 2. sıra

CHP Esenyurt listesindeki DEM'liler;

Osman Yalçın - 3. sıra

Yıldız Serinyel - 7. sıra



Orhan Yeler - 9. sıra



Mehmet Tel - 13. sıra

Elvan Uçar Kordu - 16. sıra

Menduh Kaplan - 19. sıra

Murat Turgut - 20. sıra

Güven Yılmaz - 22. sıra

Kenan Özyolcu - 24. sıra

CHP Kartal listesindeki DEM'liler;

Sinan Kılıç - 3. sıra

Cemalettin Yüksel - 13. sıra

CHP Sarıyer listesindeki DEM'liler;

İsmail Çarboğa - 3. sıra

Mehmet Tel - 22. sıra

CHP Maltepe listesindeki DEM'liler;